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分析新型態戰爭 黑熊學院何澄輝：中共對台「騙不如嚇」

中央社／維爾紐斯10日專電

推廣台灣民防教育的「黑熊學院」執行長何澄輝在一場海外論壇分析新型態戰爭特點，包括中共對台「打不如買、買不如騙、騙不如嚇」的非軍事戰，以及西方即時情報助烏克蘭「越級打怪」也會是台灣未來因應關鍵。

何澄輝是在世界台灣同鄉會、歐洲台灣協會與「黑熊學院」在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦的2023聯合年會論壇分析現代戰爭的新樣態。

他首先指出台灣位處太平洋「第一島鏈」的重要性，包括是中國從淺水區進入深水區的關鍵門戶，因此侵台並非所謂血濃於水的統一目標，而是為了巨大的戰略利益。

至於印度-太平洋地區的重要性，包括擁有61%全球人口、世界前30個千萬人口以上的超級城市（megacity）有19個在此區；對美國而言，在此區則有美日、美菲等5個區域安全條約，以及前15大貿易夥伴的7個。

此外，全球每年88%海運航班經過台海。因此何澄輝表示，台海衝突並非傳統所謂帝國與邊陲的概念，而是全球的和平秩序遭到挑戰。

他進一步分析當代戰爭的經典範例，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭對台灣的啟發。其中尤以即時情報作業的效果巨大。

何澄輝說，俄烏戰期間有許多美國為主的西方電子偵測、電戰機巧妙沿著烏克蘭邊界飛行，讓烏軍能即時掌握空中地面戰況。「烏克蘭可以越級打怪的關鍵，就是軍事情報的即時支援，這對台灣也會是關鍵」，他說，中共要入侵台灣只能透過海、空，而爭奪制空、制海權的關鍵就在誰能先偵測到對方的海空目標。

從民防角度看，民眾則需瞭解當前戰爭型態已是結合傳統與非傳統戰法，即非正規的政治宣傳。台灣民間流行一種說法，中共「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」，他認為還要加一句「騙台灣不如嚇台灣」。

何澄輝解釋中國的「三戰邏輯」，法律戰是為了師出有名，例如2015年訂出「反分裂法」，為侵台創造條件；心理戰是針對特定人，例如戰爭的決策者、指揮官，透過策反等方式使其投降，例如台灣陸軍上校收受中共賄賂，簽署「不抵抗聲明」的事件。

第三戰為輿論戰，目的是在戰前針對目標群體，即台灣人民，引導形塑輿論，包括破壞目標對象如台灣政府的公信力。因此他強調：「戰爭不再是軍事部門的事情，而是所有台灣人的事情。」

烏克蘭 中共 教育

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