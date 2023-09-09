蕭美琴：台半導體公司希望台美雙重課稅盡速解決

台灣駐美代表蕭美琴。 （美聯社）

台灣駐美代表蕭美琴接受彭博電視專訪時表示，儘管華府 尋求在半導體方面降低對外國盟友的依賴，台灣仍將是世界上最先進晶片 「不可或缺且無可替代的」來源。她也敦促美國國會儘快通過法案解決台美雙重課稅問題，讓台灣的半導體公司願意在美進行更多投資 。

蕭美琴說，她樂觀認為華府兩黨議員對台灣的支持，會協助在今年底前確保雙重課稅問題得以矯正。她強調，這是她目前最優先要達成的任務之一，因為台灣業者跟來自美國其他主要貿易夥伴的競爭者相比，要負擔的稅是他們的三倍。

彭博指出，台灣是先進晶片重要來源，美中科技戰開打至今，美方為保供應鏈安全，一直推動台灣相關業者能到美國進行更多投資，但台灣方面不斷提及美台之間缺乏租稅協定是主要障礙。然而，美台之間要達成避免雙重課稅協定是件複雜的事，主要是華府與台北沒有正式外交關係。

美國國會現在準備為有意進行跨境投資的台灣企業，提供類似於協約的優惠條件，美國參院財政委員會預定本月開始研議這項與台灣稅務問題相關的法案。蕭美琴因而認為，如果順利推進，「今年底以前解決，肯定是個合理的期待」。

蕭美琴提到台積電到美國設立晶片工廠，是「進一步努力鞏固安全、穩定供應鏈的重要舉措」。同時，「我們仍然認為台灣是不可或缺且無可替代的，」她說，「我們花了幾十年的時間來打造這個生態系統，為非常有競爭力的半導體晶片生產環境。」

她強調：「截至目前，我們不認為有誰會取代台灣多年來積累的產能。」

蕭美琴提醒，中國正加強對台灣的軍事布局，「以孤立台灣為目標的欺凌，是我們不得不持續努力反抗的」。她重申，「我們不打算打破現狀。我認為我們的目標是確保有足夠多的朋友，在面臨威脅到我們民主與生存的挑戰時，台灣人民不至獨自面對。」