我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

兩岸中山論壇 宋楚瑜會宋濤聚焦「反台獨」

記者陳宥菘／綜合報導
第五屆海峽兩岸中山論壇7日在廣東中山開幕。圖為論壇啟動儀式。(中新社)
第五屆海峽兩岸中山論壇7日在廣東中山開幕。圖為論壇啟動儀式。(中新社)

親民黨主席宋楚瑜近日率團赴大陸廣東中山市參加「第五屆海峽兩岸中山論壇」，並在8日與中共中央台辦、國台辦主任宋濤會面。宋濤表示，希望親民黨堅定堅持「一個中國原則」，以實際行動反對台獨分裂和外部勢力干涉，並推動兩岸關係重回和平發展正確軌道；宋楚瑜回應，親民黨一貫主張「兩岸一中、反對台獨」。

中國台灣網報導，第5屆海峽兩岸中山論壇7日在廣東省中山市開幕，論壇為期3天，海峽兩岸和港澳地區各界人士2000多人參加。台灣方面，有國民黨前代理主席林政則、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等人出席開幕式；大陸方面有中共廣東省委書記黃坤明、國台辦主任宋濤等出席開幕式。

新華社報導，宋濤8日於中山會見宋楚瑜。宋濤提到了習近平所述的「兩岸關係和平發展是兩岸同胞順應歷史潮流作出的共同選擇」，他並表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣同胞的共同心聲。他還說，當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。

宋楚瑜指出，親民黨一貫主張「兩岸一中、反對台獨」，希望兩岸進一步密切交流合作，相向而行，共謀中華民族偉大復興。

中共 國民黨 習近平

上一則

重磅快評／高虹安火燒連環船 推林智堅草船借箭？

下一則

涉非法吸金220億倒閉 五互集團遭控假切割

延伸閱讀

宋濤會宋楚瑜 雙方：共謀中華民族偉大復興

宋濤會宋楚瑜 雙方：共謀中華民族偉大復興
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是

雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是
無聲提醒郭台銘？宋濤、夏立言訪關帝廟

無聲提醒郭台銘？宋濤、夏立言訪關帝廟

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所