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兩岸進出口總額 前8個月衰退逾2成

記者葉文義／台北8日電
中國大陸海關總署7日公布貿易統計，今年前八個月兩岸進出口衰退逾兩成，但台灣對大陸貿易順差仍高達824億美元。圖為高雄港貨櫃作業情況。(本報資料照片)
中國大陸海關總署7日公布貿易統計，今年前八個月兩岸進出口衰退逾兩成，但台灣對大陸貿易順差仍高達824億美元。圖為高雄港貨櫃作業情況。(本報資料照片)

中國大陸海關總署數據顯示，今年8月兩岸進出口總額242.1美元，年減6.75%；前八月兩岸進出口貿易總額1701億美元，年減21.3％。兩岸經貿持續大幅衰退，但前八月台灣對大陸貿易順差仍高達824億美元（約台幣2兆6431億元）。

大陸8月自台灣進口182.18億美元，年減7.37％，對台灣出口59.92億美元，年減4.8％；前八月自台灣進口1262.7億美元，年減20.9％，對台灣出口439.01美元，年減22.4％。由此可以看出，8月兩岸進出口衰退幅度收斂不少，主要在於去年高基期效應逐漸消退。

兩岸貿易衰退態勢一方面與大陸電子出口市場衰退、半導體產品進口減少有關；另一方面也與美國對中國大陸的半導體制裁有關。從大陸海關總署數據來看，今年前八月集成電路進口2207億美元，年減20.4%，這項數據與台灣、韓國對大陸出口衰退幅度都相當接近。

台灣對大陸出口以資訊通訊（ICT）產品為主，在相關產品貿易量持續下跌下，連帶影響兩岸經貿表現。

兩岸貿易續現衰退之姿，有台商認為，在台灣選舉、美中競合等地緣政治因素影響以及國際總體經濟環境不佳，加上大陸對台灣2000多項產品進行貿易壁壘調查等不確定因素之下，兩岸經貿情勢仍不容樂觀。

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