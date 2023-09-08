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國際政治大師米爾斯海默：兩岸敵對仍要接觸

記者 郭崇倫
芝加哥大學講座教授米爾斯海默，11日將參與2023國際地緣政治高峰論壇。(圖：主辦單位提供)
芝加哥大學講座教授米爾斯海默，11日將參與2023國際地緣政治高峰論壇。(圖：主辦單位提供)

芝加哥大學講座教授米爾斯海默，在美國的政策圈是個異數，他對美國地緣戰略的分析廣受重視，但是他對烏克蘭戰爭的看法卻與主流看法相左，在參加「2023國際地緣政治高峰論壇」之前，他接受本報的連線專訪。

米爾斯海默對目前的俄烏戰爭是悲觀的，他認為熱戰結束後，將轉變為韓戰停戰後的冷衝突，但從遏制中國的政策角度來看，久拖不決的烏克蘭戰爭對美國是場災難。首先，美國不應在東歐的戰爭中陷入泥淖，因為其主要威脅是中國。美國應該轉向東亞，以便能夠全力專注於遏制中國。

此外，美國本應藉俄羅斯之力遏制中國，烏克蘭戰爭卻把俄羅斯和中國推得更近，違反權力平衡的基本原則。但從中國的角度來看，烏克蘭戰爭變成長期消耗戰以及讓美國投入更多，都符合其利益。

美未明確承諾 但會為台戰鬥

至於「今日烏克蘭，明日台灣」說法，暗示中國可能會對台灣採取與俄羅斯相同的入侵行動，但他認為兩者情況根本不同，在可預見未來，中國攻打台灣的可能性非常小。軍事上來看，中國要征服台灣極為困難，要用軍事力量收回台灣幾乎不可能。

首先，美國將會捍衛台灣。米爾斯海默斬釘截鐵說，美國不願為烏克蘭犧牲，但他相信美國將會為台灣戰鬥，北京很清楚這一點，很多人說美國應對防衛台灣做出明確承諾，但他不同意，認為這是挑釁行為，美國或台灣都不希望此時變得更加挑釁。

其次，中國要攻擊台灣，必須越過一大片海洋，而兩棲作戰是最困難的軍事行動之一。反觀俄羅斯入侵烏克蘭非常容易，除平原外，還有長邊界接壤，而台灣的情況正好相反。第三，中國軍隊自1979年以來就沒有打過仗，俄軍的經驗可能還比解放軍豐富。

除非宣布台獨 中共不會侵台

而且還有核武問題，如果美國捍衛台灣，勢必會引發一場涉及美國和中國的戰爭，而這兩個國家都擁有核武。烏克蘭戰爭不是兩個核武大國的對峙，美國也沒有參與戰鬥。

中國從烏克蘭戰爭清楚地了解到，發動戰爭是一回事，結束它是另一回事。如果發動一場圍繞台灣的戰爭，很難想像不會演變成持久戰，也很難想像戰爭會在中國獲勝的情況下迅速結束。出於以上原因，中國極不可能入侵台灣，除非台灣宣布獨立。

如克勞塞維茨所言，戰爭是政治的延伸手段，如有證據表明台灣正走向獨立，且美國接受認可，他相信中國會願意冒險發動一場可能不會贏的戰爭。

台灣防衛構想 靠嚇阻非戰爭

對於台灣的防衛構想，米爾斯海默認為，從台灣和美國的角度來看，想達到的目的是嚇阻，而不是戰爭。而預防戰爭的最佳方法是：一，不要宣布獨立及在政治上挑釁中國；二，建立強大的軍事能力，向北京明確表明，如果他們試圖攻擊台灣，將面臨嚴重的麻煩。同時，台灣應與美國密切協調合作，讓軍事能力能與美國互補，中國要征服台灣將極為困難。

除嚇阻外，米爾斯海默也同意兩岸要互動接觸，他表示，台灣和中國基本上是競爭、敵對關係，這是永遠不會改變的，儘管如此，仍有必要緩和或避免加劇北京和台灣的緊張局勢。台灣與北京進行外交接觸是好主意，美國不挑釁中國也符合切身利益，也應這麼做，重要的是台灣不要在政治挑釁中國；換句話說，雙方互動對談非常重要，台灣應該盡一切努力給人一種印象，即他們不想挑釁中國，而是想和平共處。

烏克蘭 北京 俄羅斯

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