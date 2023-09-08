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8000人申請 第三類陸客赴台踴躍 觀光界振奮

記者陳政錄／台北8日電
第三類陸客赴台最近申請踴躍，圖為疫情前赴台旅遊的陸客。（本報資料照片）
第三類陸客赴台最近申請踴躍，圖為疫情前赴台旅遊的陸客。（本報資料照片）

自9月1日起台方恢復旅居及留學第三地陸籍人士(第三類陸客)，得申請赴台觀光後，截至6日已有超過8000人申請，陸委會表示數量遠超疫情前，且「已經核准人數不少」。有在美工作的陸客預估，在今年大陸「十一」，或之後的感恩節、聖誕節假期，將出現第三類陸客赴台旅遊高峰。

陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天表示，到目前為止，每日平均申請數量是遠遠超過疫情前的，會陸續予以核准，實際人數將在適當時間對外說明。

過去第三類陸客赴台一年約8到9萬人次，可透過網路或線下方式提交申請。詹志宏說，大陸人士可向台駐外使領館、代表處提出申請，資料會送回台灣由主管機關(移民署)審查，再針對核准案件發放入境證件，收到的大陸人士在3個月內隨時都可以到台灣體驗風土民情。

按照規定，這些申請的陸籍人士須憑旅居國外或香港、澳門的居留權證明、工作證明或在學證明等申請台灣入出境許可，相當於可從第三地來台自由行，以單次許可為例，自核發起3個月內有效，一次停留時間不超過15日。

在美國發展的Kira分享，雖他正處於留學生和正式美國工作簽證的過渡期，一度被要求補件，但仍順利透過網路申請於7日收到入台證，耗時約3、4天，從他周邊朋友和社交平台、華人社群分享來看，大家都很踴躍且順利，「封了很久突然開放，動機還是比較大」，有人甚至一日申請當天就獲核准。

Kira指出，他現在人在大陸，計畫下周透過轉機入境台灣，接著再前往美國洛杉磯，預計接下來的大陸十一假期，和西方感恩節、聖誕節等將是第三類陸客來台高峰。

另一名在馬來西亞吉隆坡工作的Sherry表示，新馬地區華人很多，也等待許久，她認為短期內會有一波不小的第三類陸客赴台旅遊潮。

「第三類陸客」踴躍申請來台，讓觀光界人士期待，至於兩岸團體旅遊方面，陸委會上月宣布規畫將採「逐步漸進」方式，包括一個月準備期，初期陸籍團客來台、台方組團赴陸限額2000人次等，但遭大陸國台辦抨擊名為「恢復」實則拒不解禁。詹志宏昨天再回應，現在只剩一個關鍵，就是大陸願不願意放團客過來，台灣已釋出最大善意，等大陸有正面回應後，「我們自然而然馬上訂定實施日期」。

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