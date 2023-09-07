新聞眼／正藍軍抗綠 凝聚中華民國派

國慶籌備委員會發布的國慶主視覺，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。(圖：內政部提供)

蔡政府執政最後一年雙十慶典，主視覺中華民國 元素再度消失；台北市長蔣萬安6日宣示「北市辦的活動一定會有中華民國。」中央以「Taiwan」淡化中華民國，藍營執政縣市主打「中華民國」元素，形成「地方包圍中央」之勢，其中，蔣萬安力挺同屬中華民國派的侯友宜，並藉雙十強化中華民國正藍軍角色，對抗民進黨 府院黨大軍，凝聚中華民國派向心力。

北市今年雙十慶典將「很中華民國」，不再被嗡嗡包搶盡鋒頭，市府周邊有國旗的藍白紅意象，街頭主幹道插滿國旗，也鼓勵民眾穿搭國旗主題服裝參加雙十活動，「要讓台北市的雙十氛圍回來」，是蔣萬安在雙城論壇為兩岸和平得分後，另一強力政治動作。

侯友宜也在臉書「敬告」民進黨政府和對手賴清德 ，身為執政者不該帶頭抹滅國名，不該將意識形態凌駕在國家之上，若連中華民國四個字都不認同，如何能守護國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格，「中華民國就是我們的國家，台澎金馬就是咱們的厝」。

民進黨總統參選人賴清德日前接受彭博專訪，才強調沒有「台獨路徑」，稱現在國名、憲法上的名字就是中華民國，但一到了高政治指標的「雙十國慶」，民進黨再度搞兩手策略、雙標執政。

執政近8年，民進黨多次刻意淡化國家概念，無所不用其極操弄意識形態，撕裂國家認同攫取政治利益；國慶籌備委員會4日公布今年雙十慶典主視覺，主題為「民主台灣、堅韌永續，2023 Taiwan National Day」，大外宣的英文變成「台灣國慶日」，時逢大選之前，司馬昭之心，路人皆知。

最怕中華民國消失的應該就是民進黨，在民進黨操弄下，全球沒有任何國家如台灣人民般對國家認同分裂至此，民進黨有的是機會消滅中華民國，但兩度執政都不敢宣布台獨，明顯只想獲取政權，中華民國若消失，恐不符民進黨利益；就像他們口口聲聲要和平民主，卻用民粹製造戰爭陰影般矛盾。