冷眼集／陸商向心驚奇司法之旅 台人權何在？

向心、龔青夫婦被限制出境近4年。（本報資料照片）

向心、龔青夫婦從共諜變洗錢犯，再獲判無罪，司法糾纏數年仍是無罪之身。共諜案是4年前民進黨在大選製造「亡國感」氛圍下的產物，法庭中看不見賣台行為、看不到黑錢藏匿，檢察官辦案倘有政治考量，無罪是必然結局。

王立強2020年大選前夕在澳洲 聲稱是共諜，幫國民黨韓國瑜 助選，海外毫無證據基礎的敘述，殃及向心與龔青。檢察官「察言觀色」啟動偵查，王立強的話真假至今難辨，這對夫妻已困在淺灘。

檢察官認為向心夫婦嫌疑重大，但不曾動用聲押處分，僅以限制出境來保留入罪的時間，再以拖待變找尋辦案破口，最後共諜案辦不成轉以洗錢罪嫌起訴，但院檢證明被禁足台灣一千三百多個日子的向心夫婦既不是共諜，也不是洗錢犯。

用政治考量查辦共諜案，成罪機率不高，「向心案」、「新黨案」無一不是；檢察官無法出一記重拳擊倒國安法犯罪，頻以蜂螫般的刺拳論告至少有洗錢罪，等到一、二審法院公開審判，出示證據卻付之闕如，檢察官席上剩下的僅是情緒法感。

司法改革會議曾有委員主張檢察官是行政官，進而討論修法成檢察官認為會判決有罪才能發動偵查以防止濫訴，約束的是國家機器可能的不當追訴與檢察官執法應遵守的謙抑態度，最重大指標在保障司法人權。

司法人員可以討厭一個人，但法辦一個人要靠證據，客觀證據堆砌不出主觀犯意就要還被告清白，這才是司法本質。司法人權是司改重要議案，更是蔡政府毫不避談對司法期許，但看看向心夫婦在台灣的驚奇司法之旅，人權何在？

台灣高檢署確認向心、龔青不是共諜，台灣高等法院認定不是洗錢犯，外界已看懂的案子變化，檢方卻執著「考慮」上訴。受政治影響的共諜案，檢察官不敢拒絕檢察一體，法官不可拒絕審理，被告也已無言，但人民卻要問，誰在浪費司法資源？