客運市場旺 華航5大北美航線全賺

華航美洲貨運中心總經理池志超（左起）、美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、資深副總陳奕傑、北美地區行銷協理張國楨，看好航空客、貨運市場需求。(記者黃淑惠／攝影)

亞洲-北美客運市場超旺，機票上漲近五成、還班班滿載，華航五大北美航線首度全面高獲利。華航搶攻北美客運商機左右開弓，首先重點航點全面增班，加密航點布局。

其次評估市場變化，開航需求量大之航點如西雅圖 等；讓北美線營收占比向上攀升，自2019年的15%成長到25%，北美線班次、航點全面增加，再加上票價衝高，成為推升明年華航營收、獲利祕密武器。

華航資深副總經理陳奕傑分析，北美客運今年營收大躍進，在高票價的情況下，上半年北美地區銷售年增1899%，帶動1-6月營收較2019年倍增、增幅達98%，整體營收占比自2019年的15%成長至25%；其次，載客率也較疫前成長；轉機收入較疫前同期增加近10%。整體來說，北美市場今年共寫下營收、載客、轉機客三項正成長。

陳奕傑進一步指出，洛杉磯 是華航在北美客、貨運的總部，美國市場共有2000多萬的亞裔 人口，市場商機龐大；尤其疫情影響期間長達三年，壓抑亞洲到北美市場需求，亞洲到北美的航班供應量不足，市場需求才剛開始復甦，這樣的熱絡需求會延續到明年，華航審慎因應市場變化，全面搶攻市場商機。未來看好華航五大航點輕鬆延伸美加超過140座城市，搶占轉機市場，評估開航西雅圖 。

華航美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟表示，北美目前共有五大航點，透過增班加密航網，每周提供近40班往返北美航班，北美客運收入在疫後爆發性成長，上半年北美地區銷售年增1899%，北美整體營收較2019年提升近七成，推升北美線的營收占比達25%。

鄭玉麟分析，北美是要集中火力還是多點開花，這是所有航空公司面臨的新挑戰。北美對亞洲來說是非常大的地區，美洲的班次及搭機人口都超過2019年，現在是班班客滿，像洛杉磯至少要增班到每天二班 ；舊金山目前九班，將改為14班。未來針對有潛力的航點進行開發，華航將擴充機隊運能，拓展北美客運市場。