移居美國CP值最高 台灣人首選

談到要移民 選擇的去處，許多人的第一選項都是美國。從事移民顧問工作的嚴小姐表示，儘管近年美國治安不好，槍擊事件頻傳，但仍是最多台灣人想移民的地方。

依照嚴小姐的分析，移民美國的CP值(性價比)最佳，「近年來各國移民法規都趨嚴，相較於澳洲投資 移民要500萬澳幣（約323萬美元），美國只要80萬美元，怎麼選都還是美國划算！」

華夏移民顧問公司總經理張玲琪表示，以投資移民來說，英語系國家美國、澳洲、加拿大還一直都是大家最喜歡的，「排除英語系國家，日本和南韓來問的人也不少」。

不過，各國的投資移民門檻都不低，以澳洲來說，55歲以下是250萬澳幣，55歲以上則提高到500萬澳幣，新加坡幾乎是全世界最貴的，要新幣2500萬，大概是1844萬美元。

以澳洲來說500萬澳幣，王先生表示，就他了解，「雖然在台北隨便一間房子就要幾千萬(台幣)，但台灣願意拿出1億多元投資移民的不多」；相形之下，美國投資移民在90年代是50萬美元，現在80萬美元，漲幅不算大。

另外，早期想要移居海外的以有錢人居多；至於沒有辦法花大錢投資移民的小資族，張玲琪說，小資移民有好幾個方法可以做，全球很多國家有技術移民，你可以用你的學經歷去申請，就像前面提到的，近年不少科技業工程師來詢問的技術移民。

假設你沒有那麼優秀，既不是輝達、聯發科或是台積電的副總，也不是某金融的高階主管，可能拿不到工作簽證，更沒有雇主要聘僱，該怎麼辦？「有些年輕人會選擇工作移民」，張玲琪說，各國都缺勞工，針對特別缺勞工的產業提供非技術移民，「像是美國的EB-3就是，但真的就是從事體力活，所以比較適合年輕人」。