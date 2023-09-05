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地緣政治緊張、兵役延長 台灣移民潮升溫

記者仝澤蓉／台北5日電
中國大陸對台軍事威脅不斷增加，兵役制度的延長，愈來愈多台灣人考慮要移居海外。圖為役男操練情形。(本報資料照片)
中國大陸對台軍事威脅不斷增加，兵役制度的延長，愈來愈多台灣人考慮要移居海外。圖為役男操練情形。(本報資料照片)

地緣政治與兵役制度的延長，似乎讓一群民眾正逐漸考慮要移居海外。中華民國移民商業同業公會理事長王炳元觀察，「這一年來，客戶前來詢問，和公會會員自己的業務熱度都明顯增加了。」

王炳元表示，過去二、三十年來，移民市場一直沒有中斷過，但不諱言的，移民的熱度會隨著政治和經濟因素增加，像去年8月，裴洛西（時任美國眾議院議長）訪台之後就有加溫跡象。

華夏移民顧問公司總經理張玲琪也表示，政治局勢一直都是影響台灣人移民意願的一大因素，這一兩年就明顯感受到移民熱度上升，「光是去年10月中共二十大，媒體報導中共中央總書記習近平又提到『絕不放棄使用武力』，公司就進線超多電話 」。張玲琪說，當時真的是接電話接到手軟，「不誇張，每個小時都有電話進來 」 。

第二次的熱線湧入是在今年初，傳出因為中國大陸對台軍事威脅不斷增加，美軍派出200名現役教官到台協訓國軍，又加上兵役延長為一年，張玲琪說，「這下子，連在台灣的國際小學的家長也緊張了，打算提前送小孩出國」。

王炳元觀察，「十個客戶有八個是為小孩，另外有一兩位是為了自己做生意方便」，前者以英語系國家為主，後者有不少人選擇歐盟國家，「只要取得當地身分，你在歐盟內部27國做生意都免稅，這是很大的誘因」。

從事移民業超過30年的嚴小姐也表示，「多數規畫移民客人的理由都是『讓子女擁有更好教育環境』」；但她實際觀察，每次一有政治事件動盪，詢問移民的人就會增加，近期也有客人是因為「不爽」兵役政策突然改，加速了他們移民的計畫。

張玲琪表示，兵役確實是考量之一，客人常分享他們之所以會想移民，主要是擔心兩岸緊張，小孩會被徵召上戰場，她不諱言，「最近八成以上客人都是因為這件事情來的」。

張玲琪說，「以台灣人最愛的美國來說，我通常會建議，最遲孩子12歲就要開始處理，比較有把握在15歲跨入16歲前拿到綠卡出去 」。

移民 歐盟 中共

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