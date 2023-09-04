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美軍在台協訓 編入台陸軍預算

記者洪哲政／台北4日電
美軍在台成立聯合訓練小組，雖未獲國防部公開證實，但陸軍司令部明年預算案中已編列相關預算。圖為美國在台協會人員，今年到南部了解教召。（本報資料照片）
美軍在台成立聯合訓練小組，雖未獲國防部公開證實，但陸軍司令部明年預算案中已編列相關預算。圖為美國在台協會人員，今年到南部了解教召。（本報資料照片）

美軍在台成立聯合訓練小組（Joint Training Team）未獲國防部公開證實，但國防部陸軍司令部明年預算案中，編列「美在台聯合協訓後勤小組」所需及械彈武器裝備庫儲管理相關旅費。

面對明年開始對美軍購密集的接裝期程，美軍今年在台灣正式成立「聯合訓練小組」，將全面統合台灣三軍對美採購新型武器換裝訓練，成員約達200餘人；但國防部未公開證實此事。

不過，明年度國防預算案顯示，陸軍在後勤及通資業務預算中，由後勤處編列辦理年度「美在台聯合協訓後勤小組」、械彈武器裝備庫儲管理、二級廠整備、連主官裝備檢查、後勤整備督考作業及新式武器後續擴充後勤支援等各項補給、保修、運輸、彈藥等評鑑、督考、會議等後勤工作管理所需旅費，達台幣3755萬9000元（117.6萬美元）。

國防部首長曾公開證實，美軍計畫將東亞的儲備庫彈藥等軍備庫存改存台灣，但項目、彈種正洽談中。陸軍司令部在明年度通資及後勤預算中編列以「美在台聯合協訓」所需相關包括械彈武器裝備庫儲管理相關旅費，引發關注。

此外，透過軍種明年旅美參與會議的行程，則可研判我對美軍購明年或目前抵台現況、交流重點等。三軍明年將陸續赴美，包括首度參加人攜式短程防空飛彈，以及參加陸上機動布雷系統專案管理會議、標槍飛彈系統國際（JSIG）會議、聯合直攻彈藥（JDAM）技術協調年會、高高空無人機系統專案管理會議、台美後備會談等。

預算 國防部

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