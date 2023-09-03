新聞眼／台灣應對自身地緣分量保持清醒

美國擬軍援台灣八千萬美元，在野黨立委認為此舉代表台海軍事風險升高，民進黨立委認為這意味台美關係往前邁進一大步。（本報資料照片）

美國又對台灣軍援，數額不算大，只有幾千萬美元，但政治象徵卻極大，「外國軍事融資」的管道通常用於主權獨立國家；這當然激怒北京 ，華府 等於是用一次行動，隱晦承認了台灣獨立於中國之外的主權地位。於是大陸軍方、外交部及國台辦話不多說，劈頭就罵；台辦最後發言用語卻最凶，發言人陳斌華斥：「螳臂擋車，自不量力」。

大陸國防部發言人嘲諷此軍援「養肥的只是美軍工複合體」。外交部重彈舊調，表達強烈不滿與反對。唯有國台辦不單主動發稿，且言詞最為尖銳。

用詞激緩反映情緒的涼熱，螳臂擋車一語除洩漏北京憤怒爆表，更暗示後續可能的軍事反制作為。但台北對這些言詞的感受早已鈍化，慣常以為中國只是一隻紙老虎。然要注意的是華盛頓，華府儘管早已意識到中國大陸的軍事力量已今非昔比，在五、六月相繼發生殲十六藉尾流噴晃美電偵機，以及蘇州艦鬼切鍾雲號後，據傳已刻意收歛抵近偵察與巡航衛台的活動，但卻持續作出似旨在激怒北京的對台軍售與軍援。

據此可以察覺美國的策略似已出現隱微的轉變：一邊減少美軍直接與解放軍 對峙的機率，甚而積極尋求兩軍的對話，譬如美軍印太司令阿里基諾即與解放軍副參謀長徐起零終於在斐濟實現高階對話；另一邊卻藉軍售、聯演、協助練兵等舉措，升高兩岸、中日、中菲之間的對峙氛圍。近日傳出美欲在巴士海峽巴丹島助菲建港，又讓美國有意在區域內引爆一場以台灣為中心的熱戰想像，甚囂塵上。

當周圍環伺著如此一個晦暗又急驟的暴風圈，台灣表現出來的無畏與堅決，卻顯得十分弔詭。台灣社會似將如今的形勢，當成民主與專制終須上演一場終極對決的前奏，並開始為這一次以民主為名的終極戰爭秣馬厲兵。當相同的故事在遠方的烏克蘭實際演出，烏國更為國際軍援日漸枯竭而發愁時，台灣的民主決戰情緒，卻顯現出謎樣的熱情，這從賴清德的支持度一再攀高得到印證。

英國劍橋大學教授大衛．朗西曼在其「民主會怎麼結束」書中，曾就核子戰爭災難作為民主被終結的原因與形態，進行分析。當中他突出一個概念：如今我們已不再生活於一個「相互保證毀滅」的世界，因為核子戰爭可能發生卻未必摧毀一切。但他提出的另一個概念卻是：儘管民主應被竭盡所能地保存，但民主卻非可以保存我們的東西；當民主碰上了存在風險，民主將是可以被犧牲的東西；民主和曾在廣島釋出的毀滅力量是不能並存的。

該書出版幾年後爆發的俄烏戰爭，無疑正完美地演繹朗西曼的論述，俄羅斯已不只一次發出可能動用核武的信號。但在台灣，從沒有人認真思索過美中為這個島嶼陷入核戰的可能；當核戰並不意味著全人類的滅亡時，核戰爆發的機率就實現了從零到一的跳躍。

但畢竟，某些人想像中的兩岸「民主決戰」確實還沒有滑入核戰的風險；因為民主既與核子毀滅不能並存，民主將是首先被犧牲的東西。在核戰陰影下，美、日與西方最理性的選擇是背棄這場戰局；台灣應該對自身在全球地緣中的真正分量，保有一份冷靜與清醒。