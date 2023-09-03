新聞評論／蔣萬安喊「雙城共好」 善意修互信

台北市長蔣萬安（中）至上海參加雙城論壇，簽署三項交流備忘錄，還代表三個政治意涵。（本報資料照片）

走過三年疫情 ，台北、上海的雙城論壇恢復實體舉辦，在這兩岸僅存的官方交流平台上，台北市長蔣萬安提出「雙城好，兩岸好」主張，呼籲雙方「務實理性誠懇地對話」。在台海戰雲密布之際，兩岸雙城暫時放下「九二共識」、「兩岸一家親」等政治語彙，以共好為起點再出發，相向而行，這就是務實。如果沒有善意、互信，並對追求和平有堅定信念，雙方不會輕易形成共識。

這次雙城對話的務實，體現在很多層面，除了沒有依例會見國台辦主任，不雕琢儀式的政治規格，雙方鎖定在市民生活，從最基層但最實際的課題展開對話。台北市的關注從高齡人口到幼托、從社會住宅到青年創業、從生態永續到動物園小貓熊聯姻優化繁衍。而上海市府展現智慧城市及數字經濟的發展成績。兩市府少談政治多做事，從城市治理為兩岸人民搭建各種橋梁，如果能落實，確實能將兩岸交流從官本位轉向市民為主角的新面貌。

兩岸交流向來注重歷史血緣，倘若能讓雙城市民從生活中感受到另一個城市的牽連脈動，未嘗不是創舉。台北人可把東京、京都視作周末旅憩點，為何不能將上海當作離家更近的後花園？台北與上海都是國際級都會，透過對方看世界，也有助於突破意識型態藩籬，開闊文化視野。

今年雙城論壇能淡化政治味，本身就是政治的藝術。相比大陸展現彈性，不堅持依慣例安排國台辦主任、上海市委書記出場，蔡政府卻是破例安排國防部在蔣萬安出發日發布即時軍機擾台資訊，國安會秘書長喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。就算陸方以客為尊是統戰，但蔡政府又為何急著給台北市長穿小鞋？

兩岸不少人對蔣萬安作為兩蔣後代登陸上海，揣想國共互動。但他僅從抗日名將俞大維及民國才女張愛玲說明雙城歷史紐帶，論述大時代與個人命運的關連，並未利用兩蔣後代的身分借題發揮。顯然蔣萬安不願將兩岸關係侷限在歷史血緣框架中。這對於力推去中化的民進黨政府是一記反擊：無論是否認同「一個中國」，兩岸一直是命運共同體，不能因政治定位問題沒共識，就堅壁清野仇恨相向。

雙城論壇走過兩岸交流大爆發階段，也在柯文哲時期匍匐前進，交流思維都纏繞在一中問題的架構裡。

今年面臨地緣政治翻轉的關鍵時刻，雙城市長基於善意與互信，盡最大努力擴展對話。蔣萬安和上海市長龔正會晤時，藉蔣經國名言「時代在變，環境在變，潮流在變」，為務實雙贏寫下註腳。

巧的是，同時在上海訪問的美國商務部長雷蒙多 ，也演繹了「務實」。雷蒙多訪中之際，美中兩國在南海及東亞都呈現軍事緊張，拜登 政府持續對中貿易戰與科技戰，美商在陸面臨國安風險。但雷蒙多重申美國不尋求與中國脫鉤，要繼續對話一步一步解決經貿問題。蔡政府質疑蔣萬安登陸正當性，怎不順便批判雷蒙多「舔中」？

蔣萬安是最年輕的六都首長，也是同儕裡最具代表性的政治人物，足以反映台灣中壯世代的意見。他面對兩岸問題積極走自己的路，對朝野年輕政治人物具有前瞻啟發。人民不需要被意識型態束縛的政客，而是能設法降低戰爭風險的人。

兩岸間以讓利換取友誼的時代已過去，目前兩岸最缺的不是利益，而是善意。城市交流無所不包，涓滴成河，寄望台北與上海能搭起心靈的橋梁，作為修補互信的平台。地緣政治固然會改寫國家命運，但只要人民有累積善意的園地，便不致對台海和平太早失望。