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兩岸共打／跨境博弈兼洗錢 兩岸經手800億

記者張宏業／台北3日電
近年網路博弈犯罪猖獗，跨境博弈集團網站牽涉境外不法組織，並透過地下匯兌替賭客洗錢。圖為檢警去年在台中搜索抓人，查扣涉案贓證物。（記者陳宏睿／翻攝）
近年網路博弈犯罪猖獗，跨境博弈集團網站牽涉境外不法組織，並透過地下匯兌替賭客洗錢。圖為檢警去年在台中搜索抓人，查扣涉案贓證物。（記者陳宏睿／翻攝）

近年網路賭博猖獗，最高檢察署發現，大陸雲博集團曾找來三名台灣人成立跨境博弈集團網站，兩年內投注金額高達800億台幣（約25億美元），證明博弈產業暴利驚人，其中牽涉境外不法犯罪組織，並透過地下匯兌替大陸賭客從事洗錢，不僅嚴重影響治安，也攸關國家安全，是兩岸共打亟需重視解決的問題。

據調查，女子徐師涵、黃岺琦夫妻因曾在澳門賭場工作，結識雲博集團高層，由於雲博代理「太陽城」、「新葡京」、「澳門威尼斯人」等賭博網站，為拓展業務，由徐女在台成立文字客服中心，以合法掩護非法，協助大陸地區賭資金進出，兩年經手投注金額約800億元，相當驚人。

最高檢日前召開「線上博弈犯罪之查緝」研討會，剖析目前猖獗的網路博弈犯罪，橋頭地檢署襄閱主任謝肇晶列舉數間國內合法遊戲產業營運狀況，例如智冠公司2022年營業額約台幣60億元；伍豐公司營業額為27億元，股價更曾高達上千元。

謝肇晶表示，遊戲公司股王鈊象公司，知名產品有「明星三缺一」、「滿貫大亨」等，年營業額100億元，獲利極豐。此外，如尊博科技公司、嘉碼科技公司未公開發行，但卻是台灣最大規模機台商，業務範圍連結到營運管理系統，雖未公布財報，推測獲利可觀。

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