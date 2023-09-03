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兩岸共打／缺乏「九二共識」 共打僵局能解？

記者陳政錄、陳言喬

受政治因素和疫情影響，兩岸共同打擊犯罪機制幾停擺，台警務人員近日率團赴陸參加相關研討會，盼營造兩岸共打氛圍，尤其是希望恢復打擊詐騙犯罪領域的合作，但兩岸在沒有「九二共識」的政治基礎下，要談聯合打詐、回到過去一通電話或一紙傳真就可立即行動的互動模式，恐難以實現。

台灣這次由刑事局長周幼偉帶隊，前往參加「海峽兩岸暨港澳警學研討會」，這是疫後兩岸四地執法官員首度面對面交流。不過從大陸「中國警察網」發布內容，台灣人員幾乎「隱形」冷處理。不只隻字未提，台灣的開幕式致辭代表也是由民間身分的刑事偵防協會理事長黃炳彰出面，不像香港、澳門分別由警務處長蕭澤頤、警察總局局長梁文昌代表。雖然台灣官員可赴陸參與研討，但大陸分得很清楚，這是兩岸事務性的交流，更不是官方對官方，所以台灣出席人員幾乎都被設定為「民間人士」。

兩岸共打當前最囂張的詐騙犯罪，還涉及兩個層次問題，一是法律面，大陸判刑比台灣重許多，過去大陸公檢法就常批評台灣大多輕判，達不到嚇阻效果。此外，過去台灣嫌犯一度未移送大陸，導致後續追贓不易，大陸被害人求償無門。

二是政治面，過去兩岸有「九二共識」，兩岸嫌犯各自帶回。現在沒有「九二共識」，大陸在第三地抓獲台嫌，一定要求第三國以「一中原則」遣送台嫌回大陸受審，而台灣檢警在內部強大壓力下，每每上演外交爭奪戰，也增加兩岸共打的嫌隙。為省麻煩，大陸近年都僅與外國當地警察合作，事先也不一定照會台灣。

共打機制是早幾年兩岸大交流時最富成效的一環，如今兩岸總體關係未恢復，原有的合作機制自是難有交集。此次台灣率先遞出橄欖枝，盼大陸方面能善意回應，檯面上雖看不到大陸的溫情，私下彼此情誼的維繫倒是可期。

詐騙 澳門 一中原則

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