我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

兩岸共打 台釋善意盼合作打詐

台灣新聞組／台北3日電
台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），今年2月在大陸落網，由刑事局押解返台，是近年兩岸共打的知名案件。（本報資料照片）
台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），今年2月在大陸落網，由刑事局押解返台，是近年兩岸共打的知名案件。（本報資料照片）

兩岸關係在蔡政府上台後、加上近年來因中美兩大強國間的緊張更趨微妙，過去兩岸共同積極合作打擊犯罪的情況也急凍，不過，上周在大陸舉行的一場警學研討會，台灣由刑事局長周幼偉率隊、多個執法單位共48人出席，是近年來兩岸四地執法官員首度面對面交流的機會，台灣主動釋出善意盼在打詐問題上加強合作，雖仍無法確認未來執行成效，官員指出，至少先開啟交流大門，相信有助後續合作。

上周在大陸蘇州舉行的海峽兩岸暨香港澳門警學研討會，是兩岸四地執法人員共聚一堂討論現代警政執法思維的機會，台方除由周幼偉帶隊出席外，包括調查局的處長、海巡署組長、移民署專員、陸委會專門委員、法務部國際暨兩岸司主任檢察官等也都獲陸方同意前往參與研討會。

大陸方面出席研討會的代表包括公安部辦公廳黨委委員宗勝利、公安部港澳台辦處長胡志軍；另外，香港警務處長蕭澤頤、澳門警察總局局長梁文昌，則是港、澳方面率隊參與的代表。

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會是兩岸執法機關多年前早已建立的交流機會，這幾年因兩岸關係急凍、出席人員層級也曾受影響，前幾年更因疫情中斷實體會議，今年是解封後首度舉行實體會議，也是兩岸四地執法人員近來罕見面對面溝通的機會。

據了解，此次會議主題大概是現代警政思維，各方提出論文報告包括AI在警政工作、城市治安治理、走私冷凍品、緝毒等內容，刑事局則提東南亞打詐問題；調查局部分，是希望大陸協助緝拿台灣重大經濟外逃罪犯，讓中斷多年的「熱線」再度暢通。

由於詐騙在兩岸引發民怨，台方希望能加強兩岸打詐執法合作，為此台方預先準備在台灣查獲的大陸詐團資料，提供給對岸出席的公安員，主動釋出善意。

近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志案發後潛逃出境，今年2月在大陸落網，刑事局赴大陸押解人犯回台。

澳門 香港 東南亞

上一則

新聞評論／蔣萬安喊「雙城共好」 善意修互信

延伸閱讀

觀察站／專注市政交流 蔣萬安大陸行不惹議

觀察站／專注市政交流 蔣萬安大陸行不惹議
才缺席音樂節 那英澳門演唱會又延

才缺席音樂節 那英澳門演唱會又延
澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出

澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出
8大道華人攤販不滿被罰 大罵執法人員

8大道華人攤販不滿被罰 大罵執法人員

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟

卸任近半年首度公開露面 李克強傳現身敦煌莫高窟