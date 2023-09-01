為侯友宜向台商催票？蔣萬安：誰能促和平 民眾有答案

雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安8月31日晚返台。（記者曾吉松／攝影）

台北市長蔣萬安昨結束三天兩夜雙城論壇行程返台，返台前和台商座談，互動熱絡。昨晚間返台，隨即在松機入境大廳發表談話。蔣萬安說，這一次的雙城論壇，更重要傳達的意義，是希望能夠透過兩座城市對話溝通、務實的面對很多市政問題，促進更多實質的合作，而能夠符合民眾的期待，希望兩岸能夠和平、穩定、繁榮。媒體追問沒見到國台辦主任宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅說，謝謝大家、大家辛苦了。

蔣萬安參訪上海第三天，昨上午與台商閉門座談，僅開放媒體採訪十分鐘致詞。外界關注是否透過此行程，幫國民黨 總統參選人侯友宜催票？蔣萬安說，大部分台商朋友及接觸的民眾，大家都很期待兩岸之間要安定和平，蔣說「誰能做到，台灣民眾心裡都有答案」。

上海台商協會會長張簡珍表示，市長率團來上海，是對台商的鼓勵，對兩岸的交流肯定是加分再加分。也有台商向蔣萬安請託，希望市長能盡快促成恢復觀光 旅遊團，讓兩岸恢復正常商展和技術交流。

蔣萬安回應，希望盡快開放上海來台旅遊，雖然不是台北市政府能決定，但會把大家心聲帶回台灣，盡快開放觀光，觀光不涉及政治，創造雙贏。也會指示產業局，線上跟在大陸的年輕人對接合作。

蔣萬安昨晚間返台在松機入境大廳發表談話說，在過去三年疫情 期間，雙城論壇都是線上舉行，而今年終於恢復實體舉辦，能夠持續的讓台北和上海兩座城市能夠有更深的合作。他也要再一次謝謝所有協助，讓這次雙城論壇能夠順利、圓滿的朋友，包括市府同仁以及市議會，包括戴錫欽議長、副議長葉林傳，以及上海市府安排相關的接待，覺得非常滿意，而且收穫滿滿，非常的充實。

蔣萬安表示，接下來也希望把這一次雙城論壇實質成果，馬上能夠在接下來台北市政的推動，能夠參考、能夠借鏡。