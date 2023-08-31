我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

特派記者林麗玉／上海即時報導
台北市長蔣萬安今天特地到長寧區的樂鄰坊參訪。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安今天特地到長寧區的樂鄰坊參訪。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安上海參訪，指定參觀上海托嬰機構，結束上海訪問行程前，蔣萬安特地到長寧區的樂鄰坊參訪，媒體今天也問蔣萬安，這幾天有沒有跟三寶視訊？蔣萬安第一句提「很想二寶、也想三寶....」，還說「大寶開學了，是上國中的第一天，回去要好好陪陪他。」

蔣萬安參觀的樂鄰芳是由民間經營，該機構以「綠色環保、暢想未來」為理念，規畫的全年齡段居民社區社交平台，不僅有幼兒臨托服務、還有老年日托、長者運動康復、智慧健身步道等，蔣萬安表示，幼兒臨托空間很像台北市的臨托服務，讓年輕爸媽有喘息空間，台北市也會持續布建，讓每一區都有臨托服務。

由於參觀的臨托空間有限，三寶爸的蔣萬安一開始先對著窗戶向寶寶揮手，看到小朋友可愛模樣，蔣萬安笑得很開心，蔣萬安也主動跟園方說，自己有三個孩子，最小的只有七個月，臨托服務真的好好，因爸媽如果臨時要處理事情，兩三個小時就可以把小孩送到臨托機構，不過有的機構是小朋友放了，爸爸媽媽要離開，不過他太太跟他說，小朋友這麼小有些會哭，有的爸媽是可以陪著進去。

另外，蔣萬安也參觀老年日托等，這個樂鄰坊是一個社區社交平台，以「人與自然、科技的和諧共生」為概念的低碳社區空間，提供社區家庭生活教育、兒童生活教育、青年服務、樂齡服務等。

蔣也到餐廳參觀，因點餐系統，只要透過鏡頭一掃，就知道什麼菜色，蔣萬安也稱讚上海，智慧化作得非常好。

台北市長蔣萬安今天特地到長寧區的樂鄰坊參訪。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安今天特地到長寧區的樂鄰坊參訪。（記者林麗玉／攝影）

教育 健身 步道

上一則

雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是

延伸閱讀

雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是

雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是
雙城簽署3合作 兩岸融冰露曙光

雙城簽署3合作 兩岸融冰露曙光
蔣萬安訪滬騎單車自曝常帶大寶騎車 上海民眾驚喜巧遇

蔣萬安訪滬騎單車自曝常帶大寶騎車 上海民眾驚喜巧遇
蔣萬安晚宴回請龔正 返台前可能見中國國台辦主任

蔣萬安晚宴回請龔正 返台前可能見中國國台辦主任

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出