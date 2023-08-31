參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

台北市長蔣萬安今天特地到長寧區的樂鄰坊參訪。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安上海參訪，指定參觀上海托嬰機構，結束上海訪問行程前，蔣萬安特地到長寧區的樂鄰坊參訪，媒體今天也問蔣萬安，這幾天有沒有跟三寶視訊？蔣萬安第一句提「很想二寶、也想三寶....」，還說「大寶開學了，是上國中的第一天，回去要好好陪陪他。」

蔣萬安參觀的樂鄰芳是由民間經營，該機構以「綠色環保、暢想未來」為理念，規畫的全年齡段居民社區社交平台，不僅有幼兒臨托服務、還有老年日托、長者運動康復、智慧健身步道 等，蔣萬安表示，幼兒臨托空間很像台北市的臨托服務，讓年輕爸媽有喘息空間，台北市也會持續布建，讓每一區都有臨托服務。

由於參觀的臨托空間有限，三寶爸的蔣萬安一開始先對著窗戶向寶寶揮手，看到小朋友可愛模樣，蔣萬安笑得很開心，蔣萬安也主動跟園方說，自己有三個孩子，最小的只有七個月，臨托服務真的好好，因爸媽如果臨時要處理事情，兩三個小時就可以把小孩送到臨托機構，不過有的機構是小朋友放了，爸爸媽媽要離開，不過他太太跟他說，小朋友這麼小有些會哭，有的爸媽是可以陪著進去。

另外，蔣萬安也參觀老年日托等，這個樂鄰坊是一個社區社交平台，以「人與自然、科技的和諧共生」為概念的低碳社區空間，提供社區家庭生活教育 、兒童生活教育、青年服務、樂齡服務等。