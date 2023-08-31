蔣萬安訪滬騎單車自曝常帶大寶騎車 上海民眾驚喜巧遇

台北市長蔣萬安參訪上海第三天，與多位台灣青年騎單車。（記者林麗玉/攝影）

台北市長蔣萬安參訪上海第三天，與多位台灣青年騎單車，由於上海的共享單車屬無樁式規畫，蔣萬安體驗後表示，這個還蠻不錯，建置上很方便、更有效率。甚至蔣萬安來體驗騎乘單車時，還有大陸民眾發現是蔣萬安，高喊「蔣市長好」，蔣萬安也在訪問時，也向對方揮手打招呼「你好！」

由於近期台北市為洗刷行人地獄汙名，推動多項交通政策，蔣萬安體驗騎乘自行車，也注意到上海的自行車道，不僅有不同方向的各自車道，也有行人專屬步道 。蔣體驗騎乘之後，大讚上海自行車道路很平、很平穩，有注意到行人安全及騎車舒適，並表示這個可以來參考看看，希望至少讓大家騎乘YouBike時候，不要過多干擾到一般行人，這部分他會再與交通局來討論規畫。

蔣萬安今天一早七點多，有別這兩天正式西裝，一早換上輕鬆T恤來到黃浦江畔騎乘單車，媒體問怎麼穿這麼輕鬆，蔣表示，「因為天氣很好」，蔣萬安聽取上海報告自行車道規畫時，因地圖上有標註四行倉庫，蔣萬安看到之後，還特別點出「離這裡不遠」。

蔣萬安表示，上海的共享單車規畫屬於無樁式，由於過去台北市也曾有OBike進駐，卻因造成停車亂象，後來退出市場，現在大陸的共享單車則畫設有停放區域，沒有停好區域就不能還車，蔣體驗之後說，不用一個站，可以停在一個區域就可以，建制上很方便、更有效率。

蔣萬安說，不過管理、規畫還是要有一定考量，但他覺得上海的共享單車採固定區域停放，其實概念與台北的YouBike一樣，未來布建YouBike網絡可以更方便、更有效率，可以讓台北借鏡看看。