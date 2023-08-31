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雙城論壇 蔣萬安：兩岸不該過盡千帆皆不是

台灣新聞組／上海31日電
台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在雙城論壇會場玩起自拍。(圖／台北市政府提供)
台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在雙城論壇會場玩起自拍。(圖／台北市政府提供)

雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞五度提到「雙城好、兩岸好」，並引用唐詩比喻兩岸關係恰如「江河行舟」，不該「過盡千帆皆不是」，也不該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、共享的價值。

上海市長龔正在開幕致詞時指出，歷史不能選擇、現在可以把握、未來可以開創；期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧，為兩岸關係和平發展增添更多的力量。

疫情影響，雙城論壇暌違三年恢復實體交流，今年主題為「新趨勢、新發展」，以智慧城市、數字經濟為主軸，上海市府首安排副市長華源擔任雙城論壇主持人，超越過去規格，象徵上海的重視。雙方就「減碳永續」、「會展產業」及「羽球運動」三項目簽合作備忘錄，由蔣萬安和上海市長龔正見證。

蔣萬安約六分半鐘的致詞，全程未看稿侃侃而談，五度提到「雙城好、兩岸好」，還主動拿出手機，跟龔正背對著出席貴賓玩自拍。

蔣萬安引用溫庭筠、李白的唐詩「望江南」、「早發白帝城」詩句 ，認為兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，但是也不應該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中要有冷靜思維。

會後被問，致詞提到「江河行舟」是否有特別含義？蔣萬安表示，兩岸不該錯過任何可以追求和平繁榮的機會，但也不是輕舟已過萬重山，必須正視現實，因為仍舊有許多挑戰在眼前，必須共同努力，克服各項挑戰與困難。

蔣萬安昨也參訪上海閔行區保租宅，發現房型多元具備各項設施，直說可作為台北社宅建設借鏡。他也提及，希望上海、台北兩市小貓熊交流繁殖，讓貓熊族群基因更多樣。

另外有消息傳出，蔣萬安在今天回台前，將有機會與大陸國台辦主任宋濤會面。據北市府公布的行程，蔣萬安今天下午2時50分將到離虹橋機場僅約20分鐘車程的新涇五村一處托育中心參訪，下午5時便餐，晚間7時40分從虹橋機場搭機返回台北。外界猜測，蔣萬安可能搭機返台前的空檔與宋濤會面。

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