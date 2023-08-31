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雙城簽署3合作 兩岸融冰露曙光

特派記者 林麗玉
上海市長龔正（左）與台北市長蔣萬安（右）。(記者林宸誼／攝影)
上海市長龔正（左）與台北市長蔣萬安（右）。(記者林宸誼／攝影)

台北上海雙城論壇30日圓滿落幕，儘管目前兩岸局勢仍緊繃，甚至還不斷有對岸軍演圍台、暫停台農產品輸陸等情事，但雙方交流市政，簽署三項合作備忘錄；蔣萬安也為農民、小貓熊發聲，都得到陸方回應，讓冰凍已久的兩岸關係，露出融冰曙光。

北市與上海簽署的合作備忘錄，跨經濟、體育和環境永續等，都是先進國家發展重點。以「會展產業」為例，北市希望借助上海會展，定期座談、辦論壇等互動擴展業務，時值兩岸緊繃及全球經濟困境，兩市合作要讓產業發展一加一大於二，從台灣企業團爭相赴陸參加論壇，即可知產業界的憂心。

羽球體育」合作備忘錄則是在疫情停頓三年之後，讓兩市恢復多項體育賽事交流互動；還有「減碳永續」，北市推動2050淨零碳排，可以借鏡上海發展較快的氫電池電動車、碳管理等政策，加速北市淨零碳排推動。

雙城論壇在上海舉辦，也跨海同步影響台北市政發展，例如北市要建音樂廳與圖書總館，蔣萬安30日參訪全亞洲最大、館藏也最豐富的上海市圖書館東館，他就說音圖要借鏡數位化，讓借還書更方便。

台北市立動物園的小貓熊因園內近親繁殖，需要更多基因配對，蔣萬安當面向上海市長龔正表達交流保育繁殖，若成功促成「小貓熊外交」，更有契機促成大貓熊「圓仔」的保育繁殖，也能證明非政治敏感帶的議題，兩岸可以持續交流。對於大陸禁台芒果輸陸，蔣也表達「台灣果農放心種、上海市民安心吃」，獲龔正善意回應。

兩市的對話和交流，驗證蔣萬安行前說的「兩岸愈緊張、愈需要交流」非空話。他在論壇五度提及「雙城好、兩岸好」，可為最佳詮釋。

減碳 疫情 羽球

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