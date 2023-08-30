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雙城論壇上海晚宴 蔣萬安、龔正破冰同框

台灣新聞組／台北30日電
台北市長蔣萬安（左）29日和上海市長龔正（右）互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」，寓意兩岸和平。圖為「玉蘭花開」。（圖：北市府提供）
台北市長蔣萬安（左）29日和上海市長龔正（右）互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」，寓意兩岸和平。圖為「玉蘭花開」。（圖：北市府提供）

台北市長蔣萬安昨天啟程前往上海出席雙城論壇，晚間在上海最新的國際會議中心「世界會客廳」與上海市長龔正會面，規格明顯高於過往。龔正說，「兩岸同胞同宗同源、血濃於水」，和平發展、交流合作是兩岸同胞共同心聲；蔣萬安則引述祖父、故總統蔣經國之言：「時代在變，環境在變，潮流也在變」，表示要往前走，在現實中調整腳步，「務實面對發展，和平爭取雙贏」。

來源：聯合新聞網

雙城論壇今開幕，雙方將簽署三項備忘錄。昨早蔣萬安率團飛抵上海，上海副市長華源接機，隨即轉往洋山港等地參訪，上海市府晚間宴請北市府訪團。

昨天晚宴由龔正、華源、上海市人大副主任陳靖等20人作東，入席前蔣、龔互贈「春池玻璃─手工精製瓶」、「玉蘭花開瓷器」，分別象徵永續共融的無限可能，以及上海台北雙城人民合作共贏，寓意兩岸和平，盼透過市政交流，對兩岸產生正面助益。

龔正在晚宴致詞上說，受疫情衝擊，時隔三年今年雙城論壇首次實體舉辦，兩岸同胞同宗同源、血濃於水，和平發展是兩岸同胞共同心聲，相信本次雙城舉辦，可為兩地優勢互補，將積極推動兩地更廣領域、更深層次、更高水平交流合作。

蔣萬安說，上海現代化很早，與台北很相像，過去也經歷過帝國主義侵略，也都為民族榮光奮鬥展現，包括上海淞滬會戰；台灣首善之區的台北也對抗殖民統治，包括台灣新文化運動紀念館，也紀念蔣渭水在內等對抗殖民統治的青年，可見兩岸雙城台北與上海關係，與大時代有緊密關聯。蔣提到，今年雙城論壇兩岸互動，無非是具備可以對話的歷史條件，但是雙方要往前走，所以要在現實中調整腳步。

台北中國時報報導，蔣萬安參加上海雙城論壇，是否能與中共近期的「政治明星」、上海市委書記陳吉寧見上一面，備受矚目。

蔣抵滬首日，便在上海最新的國際會議中心「世界會客廳」與上海市長龔正會面，規格明顯高於過往，而此處除了是前總統馬英九今年4月訪問大陸時與陳吉寧會面的地點，更是疫後上海打造新老融合共生城市的新地標，面對兩岸近來的迭宕起伏，甚至瀕臨戰爭，是否期待揮別過往紛擾，展開新的篇章深意，也格外引人深思。

按慣例，雙城論壇舉辦期間，主辦城市均會設宴歡迎對方城市首長。而回顧前任台北市長柯文哲任內，三度赴上海與會，上海市府先後在興國賓館與浦東香格里拉飯店與柯會面接風，分別屬較有資歷的飯店與一般的五星酒店。上海市府此次選擇在世界會客廳會見蔣萬安一行，明顯有所區別。

馬英九 疫情 蔣經國

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