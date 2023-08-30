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蔣萬安逛上海夜市比愛心 民眾爭睹「以為是明星」

台灣新聞組／台北30日電
陸媒環球時報今天大篇幅報導蔣萬安此行出訪雙城論壇。（記者林麗玉／攝影）
陸媒環球時報今天大篇幅報導蔣萬安此行出訪雙城論壇。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安昨抵上海，蔣家後代的身分讓他很受大陸民眾的關注，第一個「洋山深水港」參訪行程，接待的上港集團董事長顧金山就主動提及蔣父蔣孝嚴也曾去參觀；蔣萬安晚間到上海走訪城隍廟夜市，爭睹蔣家後代的民眾也擠爆現場，蔣萬安比出「愛心」，親民圈「蔣粉」。

來源：聯合新聞網

蔣萬安29日晚間8時到上海城隍廟和豫園小吃街，體驗上海夜間經濟。豫園內有人看到媒體聚集在蔣萬安的下車地點，紛紛詢問「是哪個大人物要來？」等到看見蔣萬安本人後，不少民眾直呼「我要去拍那個帥哥！」蔣萬安也和當地民眾和遊客揮手打招呼，不少人直呼：「以為是明星，原來是台北市長。」

蔣萬安抵達後，和豫園小吃街逛街的民眾打招呼，現場聚集來自各地的遊客，紛紛拿出手機對著蔣萬安拍照。蔣萬安則是停下腳步，詢問他們從哪裡來，有人說是來自安徽，也有人說來自四川等，接著蒋萬安對他們說：「歡迎來台北觀光旅遊，逛夜市、吃小吃。」

蔣萬安看到滿滿的民眾，還特地比出愛心手勢，最後到九曲橋與議員們合影留念。

蔣萬安首度率團出席上海雙城論壇，大陸相當重視，上海東亞所副所長包承柯指出，與其說對蔣的關注，不如說是關注台灣未來政治新星，加上又具有蔣家身分，經過民選成為市政領導人。他提到，蔣萬安是透過選舉產生的台北市長，與其父親蔣孝嚴透過長官的提拔不一樣。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，兩岸關係緊繃之際，大陸也想透過雙城論壇，釋放出軟的一面；其次，雙城論壇舉辦剛好也在台灣總統大選前，像蔣萬安這樣具有代表性的政治人物前往大陸參訪，大陸方面也是高度關注。

今天上午雙城論壇將正式登場，環球時報今天也大篇幅報導蔣萬安此行出訪雙城論壇，並標題提到蔣萬安訴求「主打和平、對話，反映島內心聲」。

環球時報報導提到，因這次是蔣萬安首度以台北市長身分訪問上海，受到高度關注，並且引述各家台灣媒體報導，表示這次雙城論壇「應有全局性視野」，表示蔣萬安此行有無可迴避的政治使命，蔣萬安延續雙城論壇，有利於兩岸和平穩定關係營造。

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