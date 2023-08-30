駁台商撤資 宋濤：上半年投資件數、金額都增

大陸國台辦主任宋濤表示，當前兩岸關係面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路，兩種前提的選擇。（圖：本報山西太原傳真）

近日不少外媒報導，中國大陸未來經濟前景不佳，外資陸續出逃，大陸國台辦主任宋濤昨天在「2023台商台青走晉來」開幕式致詞時提出2項數據反駁稱，今年上半年，台商投資 大陸件數增加29.1％，實際使用台資金額同比增長13.7％，說明台商對大陸的信心仍在。

本報系聯合報報導，宋濤同時強調，和平是發展的一切前提，合作是發展的基礎。兩岸經貿關係的健康發展，需要兩岸關係和平發展。「目前主導兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的最大傷害來自民進黨，他們大肆鼓吹台獨，阻撓兩岸交流合作，讓台海和平受到威脅。」

「2023台商台青走晉來」，昨天在山西太原舉行，400餘位台胞台商參與。宋濤指出，加強兩岸經貿合作，符合兩岸同胞共同利益，深化兩岸融合發展，是互利雙贏，造福兩岸同胞福祉的重要途徑。

國民黨 副主席夏立言 致詞表示，對於中國國民黨而言，山西最有價值的地方，在於歷史的意義和精神的傳承。抗戰時期，山西是國共合作共禦外敵的重要戰場，當年來台的山西人，現今在台灣大多發展的很好，不少人經常往返兩岸，成為雙方交流的基石和橋梁。台晉有著深厚的淵源，未來雙方的合作必定是愉快且美好。

山西省省長金湘軍指出，山西高度重視晉台交流合作，有許多惠台政策推動，過去二年新增台資企業73家，為歷史最多。2021年以來，開展了13場專題活動、2000人次台商台青朋友來晉考察，簽約項目16個。要發展、要交流，是兩岸同胞共同心聲，歡迎兩岸共同謀畫晉台合作新願景，攜手助力山西轉型發展。

台北中國時報報導，另據陸委會近日公布最新一季《大陸情勢季報》，在對台政策方面，報告認為大陸持續操作旅遊議題，將當前兩岸交流障礙歸咎台方，並推動「大交流、大統戰」，利用美中互動畫設台灣問題底線，操作恢復台人赴陸旅遊，以及農產品輸陸、對台貿易壁壘調查等議題，持續邀訪我各界人士進行統戰宣傳。同時，宋濤在會見台企聯、新黨等活動中，仍堅持「一中」、「九二」等僵化立場。