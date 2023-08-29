我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

紅藍卡處方藥議價清單公布 糖尿病、中風等用藥上榜

龔正會見蔣萬安：雙城論壇舉辦 為兩地優勢互補共贏發展

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市長龔正（右）會見台北市長蔣萬安（左）。（記者林宸誼／攝影）
上海市長龔正（右）會見台北市長蔣萬安（左）。（記者林宸誼／攝影）

台北市長蔣萬安29日抵達上海，進行三天兩夜的上海參訪行程，上海市長龔正29日晚間會見蔣萬安時表示，雙城論壇是推動台北市和上海市的城市的交流合作，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲。所以也相信雙城論壇舉辦，可以為兩地優勢互補，共贏發展。

身為東道主的龔正，致詞只有短短1分鐘，剩下時間都交給蔣萬安暢所欲言。龔正指出，上海也將積極推動，更廣領域、更深層次、更高水準的交流合作，為了兩地的關係和平發展、融合發展，更注入了更大的動力，做出更大的貢獻。

龔正提到，兩岸同胞同根同源，和平發展、交流合作一定要是兩岸同胞的共同心聲。所以也相信本次雙城論壇舉辦，可以為兩地優勢互補，共贏發展。

上海市為這次雙城論壇準備「玉蘭花開」瓷器，底影設計以簡約線提勾勒出上海浦江兩岸的建築群和上海市花白玉蘭，給人以和諧溫馨的美感。

其中浦江兩岸建築群是上海百年歷史的見證，象徵歷史和現代融合，朵朵向上白玉蘭，代表上海市民熱情歡迎台北來的貴賓，象徵兩市人民真摯的情感，作為兩市人民合作共贏，共同追求美好生活。

龔正會見蔣萬安的「世界會客廳」，是上海虹口地區最新座標之一，也是上海市政府力推成為新時代上海改革開放的新標竿。。

上一則

綠竊喜要幫郭台銘連署？民進黨下封口令

延伸閱讀

參加雙城論壇 蔣萬安赴上海：人民福祉優先

參加雙城論壇 蔣萬安赴上海：人民福祉優先
兩岸逆風時代 蔣萬安堅持捍衛民主

兩岸逆風時代 蔣萬安堅持捍衛民主
兩岸學者：大陸藉雙城論壇 更新對蔣萬安認識

兩岸學者：大陸藉雙城論壇 更新對蔣萬安認識
蔣萬安與上海關係密切 台商春節包機就是父親蔣孝嚴推動

蔣萬安與上海關係密切 台商春節包機就是父親蔣孝嚴推動

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授