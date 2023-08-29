兩岸學者：大陸藉雙城論壇 更新對蔣萬安認識

台北市長蔣萬安29日赴陸出席台北、上海「雙城論壇」。(記者侯永全／攝影)

擁有蔣家身分的台北市長蔣萬安，29日率團抵達上海，將參加30日的雙城論壇，由於這是疫後兩岸恢復實體交流，加上蔣萬安不僅是蔣家後代，也是國民黨 的「明日之星」，大陸對此相當重視。

不過有學者認為，繼先前對台灣採取文攻武嚇後，大陸方面也想透過雙城論壇，釋放出軟的一面。「這次雙城論壇對兩岸關係，很難有大幅度的改變，但至少是開啟正向發展的窗口。」

上海東亞研究所副所長包承柯指出，與其說對蔣萬安的關注，不如說是對台灣未來政治新星關注，那正好他又具有蔣家的身分，且經過民選成為市政領導人，所以大家對他的認識和理解正在重新更新中，希望他對未來的兩岸關係有一個正面良好的展望。

包承柯表示，蔣萬安是透過選舉產生的台北市領導人，跟他父親蔣孝嚴透過上層長官領導的提拔是不一樣，「蔣萬安有點不一樣，靠著自己的努力，從一個律師走到政壇，然後又從政壇走到市政。」

包承柯認為，大家還有很多空間時間去認識蔣萬安，尤其他對未來如何規畫，以及他未來政治前途的思考，還有他對國民黨能拿出什麼樣的市政成績，都非常關注，他確實是一顆政治新星。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，今年雙城論壇剛好是賴副總統過境美國回到台灣後，大陸先對台灣採取文攻武嚇，在這種兩岸關係比較緊繃的態勢下，大陸方面也想透過雙城論壇，釋放出軟的一面。

張五岳指出，其次，雙城論壇剛好也在台灣總統大選前舉辦，像蔣萬安這樣的具有代表性的政治人物前往大陸進行參訪，大陸方面也是高度關注。

張五岳認為，蔣萬安雖然本身具有蔣家身分跟後代的色彩，但以蔣萬安的年輕或者說具有魅力型的領袖，很容易會成為媒體跟市民的關注焦點，可以預期，在大陸方面或是上海市民心中，一定會留下一個很深刻的印象，也應當會贏得好評。

張五岳坦言，儘管這次雙城論壇對兩岸關係，很難起到一個很大幅度的改變，或者決定性的作用，但是對兩岸關係來說，不管是城市交流也好，或者說雙方的互動也好，是一個很重要的活水，是一個開啟正向發展的窗口。