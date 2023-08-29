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參加雙城論壇 蔣萬安赴上海：人民福祉優先

記者林麗玉、余承翰／台北29日電
台北市長蔣萬安（前右二）29日率團至上海參加雙城論壇，他表示雙城論壇歷經了兩任市長、兩任總統，仍持續維繫兩座城市的對話，傳遞和平的價值與對話的迫切，現階段兩岸關係不平靜，更需要有對話，他要以行動創造契機。(記者余承翰／攝影)
台北市長蔣萬安（前右二）29日率團至上海參加雙城論壇，他表示雙城論壇歷經了兩任市長、兩任總統，仍持續維繫兩座城市的對話，傳遞和平的價值與對話的迫切，現階段兩岸關係不平靜，更需要有對話，他要以行動創造契機。(記者余承翰／攝影)

台北市長蔣萬安今天前往上海，參加為期三天二夜的雙城論壇，雖是城市交流，但在兩岸氣氛緊繃下，雙城論壇成為兩岸唯一官方交流管道，蔣萬安此行備受關注。據了解，蔣萬安的兩岸論述將以「人民福祉」為基調，訴求和平與對話，來面對當前兩岸僵局。

蔣萬安出訪前在機場談到，雙城論壇歷經了兩任市長、兩任總統，仍持續維繫兩座城市的對話，傳遞和平的價值與對話的迫切，現階段兩岸關係不平靜，更需要有對話，他要以行動來創造契機。

蔣萬安指出，這趟雙城論壇引起各方的關注，任何重大的政治決策，都一定會有正反不同的意見，這是台灣最寶貴的資產，身為市長有責任把握任何機會，為城市未來、國家爭取繁榮發展。蔣萬安強調珍惜民主、維持和平，創造繁榮的企圖心始終不變。

知情人士表示，蔣萬安拍板親自出席雙城論壇，主要基於「堅定捍衛民主制度，不放棄任何透過交流追求和平的機會」為原則，「當有人要破壞民主體制就是敵人，但當有人願意伸出橄欖枝，我們也不會放掉，把握任何一個促進和平的機會」。

台北市前市長柯文哲過去在雙城論壇提到「兩岸一家親」，引發政壇軒然大波。國民黨人士說，因柯過去的政治光譜，要從「墨綠」意圖改變人設，才需要這樣的論述，但對蔣萬安來說，國民黨籍、蔣家後代身分，「實質交流本身就是意義」，預期會維持沉穩的角度，與對岸務實對話交流。

國民黨人士說，適逢明年總統大選，兩岸議題在選戰氛圍下，要拿捏尺度，預期今年蔣萬安會比較保守低調，透過實質交流展現國民黨與對岸的對話。

據指出，蔣萬安以首都市長、又是蔣家第四代身分登陸，在城市交流基礎上，呼籲兩岸和平交流，多一層意涵和責任。

國民黨 柯文哲

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