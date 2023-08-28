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蔣萬安首登陸兩岸論述人民福祉和平對話 智囊團曝光

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蔣萬安首登陸兩岸論述人民福祉和平對話 智囊團曝光

特派記者林麗玉／上海即時報導
台北市長蔣萬安日前參觀俞大維特展，寫下「捍衛民主、追求和平」字條。他今將率團赴陸，出席雙城論壇。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安日前參觀俞大維特展，寫下「捍衛民主、追求和平」字條。他今將率團赴陸，出席雙城論壇。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安首度參加雙城論壇，面臨兩岸最嚴峻僵局，兩岸論述將以「人民福祉」訴求和平與對話，是由府內外「核心智囊團」與蔣萬安共同討論下的定調，因目前民進黨政府幾乎沒有與對岸對話空間，透過唯一的官方交流，向對岸傳達兩岸人民期待的和平福祉，但捍衛民主這一塊也絕對不放棄。

據了解，蔣市府的「核心智囊團」從雙城論壇5、6月開始籌備時，就開始討論論述如何定調，包括是否觸及兩岸敏感議題等，過程中經歷有中共軍演、陸禁我芒果輸入等外部危機，兩岸論述基調也不斷地討論。

知情人士表示，這次定調在「和平、對話」，主要是蔣萬安路線走的是比較穩健路線，雙城論壇本質以對話是最好定位，有對話才有機制、有對話才有溫度。希望透過人民福祉、和平、對話，體現雙城論壇的對等、尊嚴、善意、互惠四個原則，往外推向兩岸互惠、並走向繁榮。

相較上一任國民黨籍市長郝龍斌任內，中央是國民黨執政，對岸大陸國家領導人是胡錦濤，屬於兩岸互動頻繁、也比較開明的時代。

國民黨內人士認為，現今大陸方面也有自己的困難，台灣中央執政從國民黨變成民進黨執政，大陸也變成習近平領導時代，如今兩岸關係降至冰點，蔣萬安出訪雙城等同處於「逆風時代」，但蔣仍盼克服、面對。

如果對岸碰觸到兩岸比較敏感論述怎麼辦？據悉，核心智囊團也有進行沙盤推演，也絕對有堅持的部分，例如，捍衛民主這一塊絕對不放棄，以民主體制為前提去對話，也不放棄任何可以促進和平的機會。

知情人士表示，雙城論壇主軸應該還是市政交流，無法抽離原本的脈絡，因雙城不是現在才開始，而是既定、已持續13年的兩市交流，但因台北、上海在兩岸都是重要政經城市，希望透過對話，為兩岸帶來和平。

國民黨 民進黨 共軍

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