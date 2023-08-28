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藍關切陸禁芒果 夏立言赴晉魯 黃健庭訪廣州

記者劉宛琳／台北28日電

國民黨副主席夏立言繼今年2月訪問中國大陸、6月代表國民黨前往廈門參加海峽論壇，今天再度啟程前往中國大陸參訪。國民黨表示，夏立言今天下午率團前往大陸，並將出席山西「台商台青走晉來」，以及山東的「第27屆魯台經貿洽談會」等活動。

據了解，除了夏立言，國民黨秘書長黃健庭也赴廣州參加台商活動。

夏立言9月14日將陪同國民黨總統參選人侯友宜前往美國，進行為期八天的訪美行程，夏立言近日不僅著手協助侯友宜競選辦公室安排訪美行程，也與僑胞接洽僑宴事宜。

國民黨表示，夏此行主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過交流活動，關心及爭取台商、台青權益，並維持和大陸的對話溝通管道，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一分心力。

黨務人士表示，自去年8月以來，夏立言幾次率團赴陸溝通交流，向大陸各界反映台灣基層農漁民和中小企業希望兩岸交流合作、平等互惠的心聲，獲得陸方積極正面的回應。今年6月參加海峽論壇後，與台東縣長饒慶鈴一同反映台灣農漁民的心聲，加上台東縣政府長期的努力，終獲得恢復台東縣鳳梨釋迦進口的重大成果。這次陸禁芒果進口，夏立言也會再去了解狀況。

夏立言前兩次赴陸，皆見到中共中央政協主席王滬寧、中共中央台辦主任宋濤。不過，黨務人士表示，夏立言、黃健庭這次前往大陸是應台商邀請，皆是參訪行程。

夏立言 國民黨 侯友宜

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