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兩岸關係緊繃 蔣破冰任務尤重

記者 林麗玉

兩岸兵凶戰危氣氛中，具蔣家第四代身分的台北市長蔣萬安將如期參加雙城論壇，具有一定象徵意義；即使對兩岸關係破冰產生的後續作用尚難評估，但至少傳遞和平信號，或可為自己、甚至國民黨加分。

蔣萬安29日將飛往上海，展開為期三天兩夜的訪問行程，是疫情三年多以來，台北、上海雙城首度恢復實體交流，也是國民黨暌違八年，在北市重新執政後的首場首都城市外交。目前兩岸形勢緊繃，堪稱過去雙城論壇舉辦13年以來，兩岸形勢最艱困時刻，蔣萬安破冰任務更形重要。

蔣萬安赴上海之前，副總統賴清德剛結束出訪巴拉圭及過境美國；蔡英文總統下周又要出訪非洲友邦史瓦帝尼，被解讀是跟訪完南非的中國大陸國家主席習近平較勁。外交牽動兩岸，近期對岸大動作軍演圍台、暫停芒果輸陸，儘管都劍指民進黨政府，但也讓蔣萬安首度雙城交流，增添敏感與難度。

加上明年是總統大選年，蔣萬安此時赴陸，如何拋出呼應台灣人民期待的兩岸論述，又能體現兩岸對等、尊嚴、善意互動，至關重要。可以預見，民進黨勢必仔細檢視過程，若尺度沒拿捏好，導致負面效應擴散，更將衝擊國民黨的總統及立委選情。

不過，從這次雙城論壇台灣企業界報名踴躍，可見台灣民心對兩岸善意互動的期待，蔣萬安此行重要意涵，除維繫兩岸互動交流管道，也對映民進黨政府近八年執政兩岸關係僵化造成的民間困境。

蔣萬安在八二三砲戰紀念日之前參觀俞大維特展時，已先拋出「捍衛民主、追求和平」八字，為今年雙城的論述試水溫。有台灣學者認為雙城論壇將是兩岸交流燈塔，陸媒也形容蔣萬安此行將為兩岸「和平之樹」澆灌，足見兩岸對蔣萬安赴陸交流的期待。接下來，就看蔣萬安如何出場。

國民黨 民進黨 賴清德

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