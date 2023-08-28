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蔣萬安明赴雙城論壇 企業報名爆炸 傳將會宋濤

記者林麗玉／台北28日電
台北市長蔣萬安日前參觀俞大維特展，寫下「捍衛民主、追求和平」字條。他明將率團赴陸，出席雙城論壇。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安日前參觀俞大維特展，寫下「捍衛民主、追求和平」字條。他明將率團赴陸，出席雙城論壇。(本報資料照片)

台北、上海「雙城論壇」8月30日登場，台北市長蔣萬安明將赴陸出席論壇，行程多循前總統馬英九今年祭祖之旅，除將與上海市長龔正會面，並傳將與國台辦主任宋濤會面，但市府不證實、也不否認。

蔣萬安三天兩夜的行程，隨行的出訪團逾150人，包括市府團、企業團各60人、媒體團38人，其中企業團報名者眾，但市府維持慣例刻意管控出訪團人數，許多台灣企業想隨行參訪，卻排不進，甚至有企業向民代探詢是否有管道，但都因人數有控管被婉拒，連議員都有十多人排隊候補，但13名議員隨行出訪已破紀錄。

據了解，雙城論壇企業界報名爆炸主因是兩岸形勢嚴峻，許多企業盼透過這次的雙城論壇，能參與兩岸官方交流，與對岸多一點對話；也因前三年疫情阻隔，今年終於改為實體交流，台灣企業也想透過這次的雙城論壇，與對岸多互動交流。

今年雙城論壇主論壇場地為上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，未選擇蔣萬安曾祖父蔣中正和蔣宋美齡的訂婚場地浦西上海瑞金賓館，是因擔心被外界解讀，模糊雙城論壇焦點。

企業參訪團成員括YouBike微笑單車公司董事長劉麗珠、新光醫院副院長洪子仁、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團總裁王令麟等。

蔣萬安明天將由台北松山機場出發，飛往上海虹橋機場，象徵當年前市長郝龍斌與當時上海市長韓正促成的雙城實質交流成果，後天參加論壇。

此行多循馬英九祭祖之旅腳步，包括參訪洋山深水港、上海城市規畫展示館，也會到號稱「全上海最中國的地方」豫園商圈，體驗上海夜間經濟、嘗小吃，以對岸對蔣的高度好奇，預料屆時蔣萬安逛夜市，可能掀起「蔣粉」旋風。

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