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新聞評論／兩岸觀光僵局 拿善意做釣鉤 誰的謀略？

聯合報社論
陸委會試圖邁出打破兩岸觀光旅遊僵局的一小步，卻踢到大陸國台辦的鐵板。圖為桃園機場入境旅客與台灣景點宣傳看板。(本報資料照片)
陸委會試圖邁出打破兩岸觀光旅遊僵局的一小步，卻踢到大陸國台辦的鐵板。圖為桃園機場入境旅客與台灣景點宣傳看板。(本報資料照片)

陸委會試圖邁出打破兩岸觀光旅遊僵局的一小步，卻踢到大陸國台辦的鐵板。陸委會宣布恢復第三地大陸人士到台觀光與兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士到台商務交流；但國台辦不領情，指責陸委會的規畫沒有實施日期，名為恢復實則堅拒不解禁，名為放寬實則更嚴苛限制，完全是民進黨當局自己在畫餅。陸方並未回應是否開放團客到台，但兩岸互設障礙，業者的希望恐怕繼續落空。

全球疫情解封後，各國力拚觀光回復疫前水準，唯獨台灣久候春燕不來。兩岸觀光政策互卡，卡住業者生計。尤其大陸恢復台灣赴陸團遊，卻不開放陸客到台，開放出境旅遊名單也獨漏台灣，業者不滿蔡政府未釋出善意，醞釀上街抗議。政府終於正面回應，但對團客旅遊特加但書，以一個月為準備期，視陸方回應，再確定實施日期。台灣業者雖認為陸委會只開了小門，步子慢了些，但仍期待陸方能理解台灣的善意。大陸學者也指這是好事，但應該無附加條件開放，而不是釣魚。國台辦的回應則表明，陸方不願上鉤。

蔡政府的措施，半開半掩、欲迎還拒，策略相當明顯。恢復團遊卻附加但書，形式上向大陸遞出了橄欖枝，球也丟回陸方手中。如果陸方正面回應，甚至上桌協商，兩岸雙向開放，當然是蔡政府的善意和兩岸政策奏功；即使遭到拒斥或未獲回應，那也是大陸拒絕兩岸交流，責在北京，不能再怪蔡政府。因此大陸學者認為這件好事背後有著政治操作和釣魚意圖，而國台辦果然正在為民進黨的大選累積相罵本。

另外，蔡政府不久前還拒絕開放，突然宣布恢復兩岸團客旅遊，其間的政策過程也值得關注。外界不易得知政府內部折衝協調詳情，但民進黨總統參選人賴清德受訪時透露了部分決策過程。他說近期聽到不少旅遊公會的意見，有反映給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三，而他們也做出了決定。言下之意，是他反映了旅遊業者的聲音，並促成這項鬆綁措施。

細究賴清德談話，如果他只是蹭熱度搶選票，膨風獨攬府院決策之效與官僚作業之功，那不過是想展現關心民瘼、廣納民意，更驕示其決策影響力，卻反映了一個準總統候選人如何虛妄好功與糊弄選民。而如果賴清德所述為真，那就暴露了蔡政府的兩岸決策危機，更為兩岸關係增添不可測的變數，尤其業者怨聲載道，建言無效，如今卻必須透過賴清德反映，蔡政府才願意鬆綁。整個政策過程顯現的，不是「賴神好神」，而是民怨沖天，賴清德壟斷言路，蔡英文偏聽偏信；也不是振興解困，而是選舉掛帥，連民生也做政治操作。

賴清德又說，主權一定要先守護住，然後在對等尊嚴的前提下，很樂意能夠跟中國交流往來。這句話落實在兩岸觀光措施上，或許就是政策協調結果，採取附條件的開放方式。但台灣對泰菲免簽，從來不知什麼是對等和尊嚴，卻對陸客滿口對等、尊嚴和主權，還拿善意做釣鉤。如果這是賴清德之謀，或為賴量身訂做之策，不免令人擔心，倘若他當選總統，恐怕不會有雄韜遠略謀求和平，卻只在兩岸政策上耍小心機，還自以為得計。

不論如何，我們希望北京從兩岸交流互惠的大格局出發，相向而行，促進兩岸關係良性發展，否則只會距離台灣人民更遠；蔡政府也應看到，各國已迎來大陸旅遊團，台灣依舊望春風。如今人民失望之餘，還想問，整個決策到底是暴露了蔡政府的政治操作，或者反映了賴清德的糊弄？

賴清德 觀光 民進黨

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