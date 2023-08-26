台開放兩岸團客 陸國台辦：名放實擋

陸委會24日發布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士走台商務交流的相關規畫，大陸國台辦25日批評是名「放」實「擋」。圖為桃園機場「歡迎來台灣」標語。（本報資料照片）

陸委會24日宣布規畫開放大陸團客與台灣團客每日各2000人次旅遊，並留有「視陸方回應，再確定實施日期」但書。大陸國台辦昨天回應指，這是民進黨 當局自己在「畫餅」，名為「恢復」實則堅拒不解禁 ，且批評陸委會政策有3個前所未有的限制，在兩岸交流史上創下「不光彩的紀錄」。

對此，陸委會昨天沒有回應。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天以答記者問表示，陸委會的「規畫」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則堅拒不解禁。她並指出，這個所謂「規畫」在兩岸交流史上創下三個不光彩的紀錄，「一是對台灣民眾到大陸團隊遊的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有」。

朱鳳蓮重申，大陸對台灣旅客到大陸旅遊始終敞開大門，從來都沒有人數上限。疫情 前台灣民眾到大陸交流和旅遊每年多達數百萬人次，民進黨當局現在竟然要以所謂「對等原則」控制兩岸旅遊人數，這種荒謬的管控限制措施令人匪夷所思。

朱鳳蓮再次批判，民進黨當局把兩岸居民團體旅遊掛鉤，以所謂「對等原則」為藉口，企圖為自己禁止台灣民眾到大陸團隊遊「甩鍋」卸責完全是徒勞的。

對商務交流的開放措施，朱鳳蓮強調，民進黨當局的「規畫」陸方對台企參展攤位面積的規定精確到平方公尺，對大陸人員在台停留限制時間精確到以一天計，對台企邀請大陸人員赴台商務研習，以其年度營業額分為三六九等，逐級確定邀請名額限制指標，對島內企業和大陸赴台人員限制之嚴苛、規限之細密，令人瞠目，分明是拒人千里，名「放」實「擋」。