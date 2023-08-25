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新聞眼／鬆綁陸客 蔡政府兩手策略拚大選

記者 侯俐安
陸委會24日宣布恢復兩岸團客旅遊，每日2000人次為原則，實施日期將視陸方回應。圖為桃園機場旅客在免稅店消費。（記者季相儒／攝影）
陸委會24日宣布恢復兩岸團客旅遊，每日2000人次為原則，實施日期將視陸方回應。圖為桃園機場旅客在免稅店消費。（記者季相儒／攝影）

善意與敵意的拿捏，在兩岸關係中極其複雜；陸客是否來台，卻成為蔡政府運用利器。陸委會昨天宣布鬆綁陸客訪台，更讓外界訝異的是，除了兩周前府院拋出「第三地陸客訪台」，更加碼宣布恢復團客，初期每天2000人次，卻有一個月的準備期，必須「視陸方回應」再確定實施日期。言下之意，是將球拋回大陸手中；開與不開，蔡政府兩手策略，關鍵自然是大選考量。

近來正值中國大陸對台發動軍演、宣布暫停台灣芒果輸陸期間，蔡政府一反常態未強硬反擊。原因出在陸方8月11日宣布開放78國地區出境團客旅遊，卻獨漏台灣。這是繼陸方5月20日前夕宣布恢復台灣居民赴大陸團遊和自由行、蔡政府卻以雙向開放名義拒絕後，台灣業者不滿積累到最高點，再度加深蔡政府壓力，卻也給蔡政府內部「開放派」更多槓桿空間。

事實上，今年夾在疫後開放與明年大選之間，早從年初以來，蔡政府內部「開放派」與「保守派」之間就有所拉扯，從小三通開放過程就可窺見。國安團隊對大陸是否介選有所防備，選戰團隊盤算搖擺、觀光單位扛下責難。

下半年隨著選舉加溫，開放陸客對民進黨選戰加分有限，如何「聰明的開放」成為關鍵。儘管民進黨總統參選人賴清德民調遙遙領先，卻仍面臨選民壓力；尤其在沒有開放陸客的情況下，官方信心喊話600萬旅客可達標，幾乎可說喊心酸。

蔡政府一直在蔡總統喊出「兩岸可逐步恢復有序交流」和「逼大陸坐上小兩會談判桌」之間游移，目的是以旅客權益與業者生計為籌碼，要逼大陸就範。卻也在陸方陸續開放旅遊限制以來，令「開放派」占了上風。

在此脈絡下，醞釀數月的陸客訪台計畫，從兩周前府院齊喊第三地陸客訪台，到「加碼」2000團客來台，釋出善意與遞出橄欖枝的背後，既能安撫業界情緒、少量開放可贏得部分選民支持，也能藉此將中國逼上談判桌或至少形成互動氛圍；至於這次雖也開放商務交流、卻未開放專業交流，則可推給國安因素，一舉數得。

民進黨 賴清德 觀光

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