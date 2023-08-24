工商協進會：ECFA若終止 對兩岸都可惜

工商協進會理事長吳東亮。（本報資料照片）

ECFA（兩岸經濟合作架構協議）可能終止備受關注，對此，工商協進會理事長吳東亮昨日表示，雖然ECFA占貿易比重不算大，但就兩岸交流而言卻是一個重要平台，終止恐影響兩岸人民的心理，對兩岸而言都是可惜的事情。

吳東亮昨日指出，台灣因ECFA影響的出口規模，占台灣整體出口規模的4%，若真的停止，對兩岸民眾的心理面影響較大於實質衝擊。

吳東亮強調，ECFA是兩岸貿易的重要平台，對兩岸交流而言意義重大。

工商協進會昨日舉辦「公亮紀念獎座」，邀請中研院院士楊泮池就「台灣發展生技醫療產業之機會與挑戰」進行專題演講。

吳東亮在會中指出，為了提升台灣生技產業發展，工商協進會將在近期召開的理監事會，正式提案成立生技醫療委員會，並邀請楊泮池擔任顧問。

吳東亮在會前接受媒體訪問時，針對兩岸ECFA可能中止的議題表示，受到ECFA影響的出口規模200億美元，占整體出口規模5000億美元僅4%，若停止對台灣的心理面影響比實質衝擊更大，而對石油 、機械、紡織等領域的大型企業，因應上會比較容易調整，因此影響相對少，不過，政府需備妥配套措施，尤其要協助弱勢的農漁牧產業降低衝擊。

吳東亮表示，從兩岸經貿層面來看， ECFA還是這幾年來與大陸貿易的重要平台，這是大家經過多年努力才有今天成績，如果取消是非常可惜，對兩岸交流是有重要意義，如果不幸取消，對兩岸都是可惜的事情。

針對中國大陸恒大、碧桂園等房產風暴的影響，吳東亮表示，對台灣的衝擊應該不大，根據金管會數據，台灣金融在大陸曝險年年降低，外溢效應仍待觀察。他指出，對台灣企業來說，仍要做好分散風險，不要集中在單一市場，例如回台投資 或是前進東南亞 等，台灣企業主很早就在進行調整，且這也反映在台灣經濟數據表現上。

吳東亮指出，中國大陸目前經濟不佳，外銷疲軟，內需也沒有市場期待恢復那麼快，這是整體現象，最要緊是台灣自己成長也好、投資也好，總是會有風險，如何來因應風險，這是長久以來大家要留意的事情。

以金融業為例，金融業布局就是要分散風險，分散風險最要緊的是不要集中在同一個市場，不要集中同行業、同公司。