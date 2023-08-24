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民進黨昔稱823只是國共打仗 洪秀柱轟忘恩負義

台灣新聞組╱台北24日電

昨天是金門八二三砲戰65周年紀念日，國民黨主席朱立倫在中常會上表示，民進黨執政這七年，兩岸又走回交惡對抗，按照這趨勢，國際間認定兩岸是全世界最危險地方，可能再次發生嚴重衝突；國民黨前主席洪秀柱則痛斥民進黨對八二三心存蔑視。

據台北中國時報報導，洪秀柱批評民進黨人士曾稱「八二三是國民黨與共產黨打仗，與民進黨何干」，她說，沒有金門官兵的犧牲，哪有現在掌握大權、吃香喝辣的民進黨，直言這等忘恩負義、對八二三蔑視心態，令人心寒。

洪秀柱指出，民進黨近年導致兩岸關係惡化，普遍民意都不希望走向戰爭，明年的大選將決定兩岸未來走向，希望不要再重蹈戰爭悲劇。

本報系聯合報報導，台北市長蔣萬安昨天在臉書表示，八二三砲戰是中華民國在台灣非常關鍵的一次轉捩點，不只是要緬懷歷史，更是面對現在，面對未來。唯有和平，能帶來繁榮；唯有繁榮，可以拓展建設。「八二三砲戰的歷史，帶給我們的，正是這樣的嚴肅體悟」。

蔣萬安也提到，兩岸雙方領導人都應該要發揮最大的智慧，要以人民福祉為前提。任何不必要的敵對，都足以讓歷史倒退。而倒退，是現階段兩岸最糟糕的選項。

蔣提到，台北市只是一座城市，但卻是對歷史，對國際形勢，反應最敏感的一座城市。身為台北市長，感謝當年為八二三砲戰付出的所有國軍將士，以及金門戰地的朋友們。「和平不能靠口號，和平的紀念碑是前人以血以淚以慘痛為代價的。我們不能忘記也不該忘記」，這也是八二三砲戰給他最大的啟悟。

民進黨 國民黨 中華民國

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