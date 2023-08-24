金門追悼 蔡英文：沒823就沒台灣

八二三追思祭悼典禮在金門太武山公墓舉行，蔡英文總統（左）、國民黨總統參選人侯友宜（右）同台，大批媒體在祭祀區只見侯友宜先到現場，數分鐘後，蔡總統抵達，蔡、侯現場僅眼神交會，未交談握手，被解讀「冷互動」。 (記者林澔一／攝影)

八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮，昨天在金門太武山公墓舉行。蔡英文總統擔任主祭者，並和八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐；蔡總統表示，如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今天的台灣，希望八二三的精神，能繼續伴隨著官兵同仁，守護家園，守住所珍視的價值。

「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家！」國民黨總統參選人侯友宜 昨天也以新北市長身分，到金門參加八二三公祭暨追思活動，他感謝所有國軍將士用生命捍衛中華民國 、守護台澎金馬家園；侯友宜並保證，要盡一切可能避免戰爭，讓兩岸關係和緩，維持台海和平穩定，確保國家安定、繁榮永續。

鴻海集團創辦人郭台銘 也在金門向對岸喊話，呼籲北京當局不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，務必停止對台文攻武嚇；處理兩岸問題，唯有透過和平手段，方能取得民心，創造兩岸人民最多的共同利益。

民眾黨總統參選人柯文哲昨天則率黨公職前往台北忠烈祠，向八二三砲戰陣亡將士致敬。他提出兩岸和平對策，主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利；在此之前，他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，拋棄舊框架、建立新共識。

蔡總統指出，紀念八二三勝利的同時，務必要記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於一群護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們。

侯友宜與金門縣前縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人共同出席公祭暨追思活動。他表示，要讓金門成為台海和平與繁榮的象徵，一定全力以赴，打造金門成為「兩岸經貿示範區」，並穩定民生需求、升級基礎建設。

郭台銘曾在金門當兵，他昨早戴著國旗帽登太武山，在「毋忘在莒」大石前停留，感嘆經過半世紀，兩岸竟又回到兵凶戰危狀態。

另外，被問到是否刻意避跟郭台銘同台？柯文哲說，八二三紀念活動是感謝守衛台灣戰爭英雄，不希望扯上選舉有關，也不希望跟人家攪和在一起。