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江啟臣：斷交骨牌執政黨須負責 綠營：不跟陸方比撒幣

劉宛琳、程遠述、林縉明、林銘翰、張睿廷／台北23日電
國民黨立委江啟臣。（本報資料照片）
國民黨立委江啟臣。（本報資料照片）

中美洲議會（PARLACEN）通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，台外交部決定即日起退出中美洲議會。國民黨昨天指出，中華民國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中國大陸取代，此為重大外交挫敗。國民黨立委江啟臣表示，這是民進黨執政後大量斷交的骨牌效應，執政黨必須負責。

國民黨呼籲北京當局，應正視中華民國存在的事實。但國民黨也指出，在兩岸關係受意識形態影響而充滿敵意的時刻，外交領域的壓力只會更大，民進黨政府應該以台灣人民的福祉與中華民國的國際空間為第一優先考量，而不是將政黨自身的特定意識形態加諸在國家利益之上。

江啟臣表示，中美洲議會去年也有類似的「排台納中」提案，但今年守不住，所以外交部就直接宣布退出，中美洲過去是台方邦交重鎮，現在邦交國孤零零，執政黨必須負責，要讓台灣的聲音和邦交國都能維持。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，台灣形同是被迫退出中美洲議會，顯見外交處境在民進黨執政下，每下愈況、更形艱困。

民眾黨立委邱臣遠表示，認同外交部表達最嚴正抗議，但政府必須確實掌握中國在拉丁美洲政治及外交發展情況，並評估對台灣參與的中美洲統合體（SICA）及中美洲銀行（CABEI）的影響。

民進黨立委王定宇表示，尼加拉瓜在2021年選擇與中國建交，從那以後就不斷地為了討好、迎合中國，在中美洲議會對台灣的資格採取騷擾，「這樣的朋友不交也罷」，但是台灣絕對不會像中國一樣，比賽花大錢、大撒幣當傻瓜。

國民黨 民進黨 中華民國

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