我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

台在中美洲僅剩友邦 學者：瓜地馬拉不會只為民主挺台

記者屈彥辰／台北23日電
瓜地馬拉總統賈麥岱（左）4月曾訪台，與蔡英文總統（右）一同品嘗瓜地馬拉咖啡。（本報資料照片）
瓜地馬拉總統賈麥岱（左）4月曾訪台，與蔡英文總統（右）一同品嘗瓜地馬拉咖啡。（本報資料照片）

中美洲議會通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，台外交部旋即表示，為維護國家主權及尊嚴，即日起退出中美洲議會。宏都拉斯首都德古西加巴國防大學名譽教授楊建平分析，與其被趕出來，自行宣布退出，面子較掛得住。

退出中美洲議會事件，是否將對瓜地馬拉邦交產生衝擊？楊建平分析，瓜地馬拉新總統的政治光譜是中間親左，瓜地馬拉的大企業也想跟中國大陸往來，瓜地馬拉正在觀望，台灣一定已與瓜國接洽，看願意提供多少援助，但事實上，台灣近年來對邦交國的援助是很少的。

楊建平指出，瓜地馬拉在中美洲議會開會，其他國家都是跟中國大陸建交，瓜國有什麼理由堅持為台灣發聲，只為了民主價值？再從整體來講，拉丁美洲近年都是左派政府，對台灣較不利。

淡江大學戰略所教授李大中受訪表示，外交部宣稱不會影響台灣在中美洲銀行 、中美洲統合體的會員、觀察員地位及權益，因為受到章程保障，但實際上，不能因為台灣自己離開中美洲議會，就說一切沒有危機，應該小心謹慎，不能掉以輕心。

李大中提醒，中美洲統合體畢竟是區域機制，會否對瓜地馬拉邦交產生影響或有骨牌效應，他不敢驟下定論，他只能說，要謹慎因應外交壓力，因這次事件是發生在多邊機構裡，且台方的觀察員地位也取得相當長的時間，重大的挑戰在後面。

邦交 尼加拉瓜

上一則

基本工資喊連8漲 基本工資審議委員會9/8召開

下一則

台灣登革熱破2千例 新北、桃園、竹縣淪陷 雲林1死

延伸閱讀

中美洲議會「排台納中」 美跨黨派議員強烈譴責

中美洲議會「排台納中」 美跨黨派議員強烈譴責
蔡英文9月下旬擬率團出訪史瓦帝尼 鞏固非洲唯一友邦

蔡英文9月下旬擬率團出訪史瓦帝尼 鞏固非洲唯一友邦
中美洲會議「排台納中」 中外交部：歡迎並高度讚賞

中美洲會議「排台納中」 中外交部：歡迎並高度讚賞
抗議「排台納中」 台宣布退出中美洲議會 批尼加拉瓜「淪中國馬前卒」

抗議「排台納中」 台宣布退出中美洲議會 批尼加拉瓜「淪中國馬前卒」

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺