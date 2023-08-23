台在中美洲僅剩友邦 學者：瓜地馬拉不會只為民主挺台

瓜地馬拉總統賈麥岱（左）4月曾訪台，與蔡英文總統（右）一同品嘗瓜地馬拉咖啡。（本報資料照片）

中美洲議會通過尼加拉瓜 黨團提出的「排我納中」案，台外交部旋即表示，為維護國家主權及尊嚴，即日起退出中美洲議會。宏都拉斯首都德古西加巴國防大學名譽教授楊建平分析，與其被趕出來，自行宣布退出，面子較掛得住。

退出中美洲議會事件，是否將對瓜地馬拉邦交 產生衝擊？楊建平分析，瓜地馬拉新總統的政治光譜是中間親左，瓜地馬拉的大企業也想跟中國大陸往來，瓜地馬拉正在觀望，台灣一定已與瓜國接洽，看願意提供多少援助，但事實上，台灣近年來對邦交國的援助是很少的。

楊建平指出，瓜地馬拉在中美洲議會開會，其他國家都是跟中國大陸建交，瓜國有什麼理由堅持為台灣發聲，只為了民主價值？再從整體來講，拉丁美洲近年都是左派政府，對台灣較不利。

淡江大學戰略所教授李大中受訪表示，外交部宣稱不會影響台灣在中美洲銀行 、中美洲統合體的會員、觀察員地位及權益，因為受到章程保障，但實際上，不能因為台灣自己離開中美洲議會，就說一切沒有危機，應該小心謹慎，不能掉以輕心。

李大中提醒，中美洲統合體畢竟是區域機制，會否對瓜地馬拉邦交產生影響或有骨牌效應，他不敢驟下定論，他只能說，要謹慎因應外交壓力，因這次事件是發生在多邊機構裡，且台方的觀察員地位也取得相當長的時間，重大的挑戰在後面。