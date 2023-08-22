侯友宜提金門政見 盼成兩岸經貿樞紐

國民黨總統參選人侯友宜（左）21日出席全國婦女、新住民團體領袖「挺侯」後援會成立大會，與支持者握手致意。（記者許正宏／攝影）

八二三砲戰明天是65周年，國民黨 總統參選人侯友宜 、鴻海創辦人郭台銘 今天都赴金門參加八二三砲戰紀念活動。雖同在金門，但兩人行程可能巧妙迴避，王不見王。挺侯、挺郭人士各自布局造勢，挺民眾黨總統參選人柯文哲的人士則作壁上觀，非綠陣營三方壁壘分明。

侯友宜昨表示，今天訪金門，最重要的是因為8月23日是金門捍衛中華民國的重要紀念日，要為當年在這塊土地的人民，表達無限敬意與追思。

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜將在金門有重要談話，期盼金門成為兩岸經貿的樞紐，也會提出解決金門問題的政見。

侯辦表示，侯友宜今天將提出六大主張，包括支持金門對於通電、通氣的民生需求，尊重金門民眾對金廈大橋的意見，以及其他幫助金門轉型及發展的相關主張。

除了總統大選大咖前進金門，蔡英文總統明天也將出席八二三紀念活動。蔡總統行程相對單純，僅參加明天太武山忠烈祠八二三戰役活動，並視察金門大橋建設，再到鑑潭山莊與參與公祭的參戰老兵、遺族們一起用餐。

郭、侯今天提早抵達金門，侯、郭陣營都將在金門辦大型造勢餐會，地方人士認為「仙拚仙」態勢明顯。據了解，過去挺郭台銘的金門立委陳玉珍兩場餐會都會參加；金門縣長陳福海、副議長歐陽儀雄親近柯文哲，可能都不出席；國民黨籍議長洪允典會出席郭的餐會；前縣長楊鎮浯不僅安排住處給侯，兩天行程也將全程陪同。

侯友宜預計今天下午1時飛抵金門，首站到國共知名戰場北山辦金門政策記者會，參訪金門和平紀念園區敲響和平鐘，此時可能發表「和平宣言」。

郭台銘預計今天上午10時抵達金門，11時先參加金門主流民意大聯盟；明早爬太武山參拜海印寺，10時30分在金門縣議會演說，可能重提「和平倡議」；11時20分乘船繞行大膽島。

侯友宜昨受訪提到郭台銘在財經界是巨擘，是帶著台灣經濟往前走的人，他會找時間登門拜訪，用最大誠意向郭台銘請益。國民黨主席朱立倫則表示，他還是一句老話，大家放下自我，小我小一點、大我大一點，只有這樣才能團結勝選。

侯友宜昨上午在台北市國軍英雄館成立全國婦女、新住民團體領袖「挺侯」後援會。侯表示，婦女同胞的力量是明年成功的關鍵，讓大家凝聚在一起，翻轉台灣，讓政黨輪替、台灣更好；大家這些年的生活都過得不好，兩岸面臨兵戎相見的危險，社會不安定，詐騙橫行、弊案叢生，他當選總統後，「和平是我們唯一的一條路」，將讓兩岸重啟交流，在平等、尊嚴底下，不斷往前走。

鍾東錦：在野缺柯贏不了

【記者范榮達／苗栗報導】苗栗縣長鍾東錦昨接受專訪，直言總統選舉在野陣營沒有民眾黨主席柯文哲合作贏不了，心目中最適當的協調人選是國民黨前主席吳伯雄，且關鍵在於「讓」，就是總統誰正、誰副。鍾還建議國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘與柯文哲可以停下來思考，搭配副總統，組聯合內閣，阻止不公不義繼續下去。

鍾東錦昨接受廣播「千秋萬世」節目主持人王淺秋專訪，針對藍營整合，他說，侯友宜、柯文哲及郭台銘，他都等距歡迎與支持，但上面要盡快整合好，時間拖愈久，底下支持者會愈失望，愈沒有勝選的機會。