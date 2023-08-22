陸暫停台芒果輸入 陸國台辦稱「截獲檢疫害蟲」 今年首禁水果

大陸國台辦21日宣布，自21日起暫停台灣芒果輸陸，引起兩岸關注。圖為農民將盛產成熟的愛文芒果採摘下來，送到產銷班分級、包裝。（本報資料照片）

中國大陸國台辦21日宣布，今年大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中，截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，決定自昨日起暫停台灣芒果輸陸，陸方已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道通報台灣。對此，國民黨 立法院黨團呼籲大陸不要有任何政治考量，不要傷及無辜農民權益；民眾黨則批，「以商逼政」是中國大陸一直以來的對台手段。

這是大陸今年首度對台灣水果祭出暫停輸入措施，宣布時機在副總統賴清德 甫結束出訪友邦與過境美國，有台灣學者認為，北京藉此反制蔡政府。大陸涉台學者則認為，禁芒果銷陸未必是針對賴清德，主要原因是台灣官方跟業者在兩岸經貿交流中一些不適當行為，大陸才會要求台灣處理。

台灣農業部昨回應，陸方作法不符國際規範，將持續開拓國外高端市場，確保農民所得。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天指出，今年以來，大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，大陸自昨日起暫停台灣芒果輸入大陸，並已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣進一步完善植物檢疫管理體系。

朱鳳蓮表示，大陸措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸法律法規和標準。

台灣農業部政務次長陳駿季昨指出，2018至2023年，總計有5689批芒果輸出，僅兩批被檢出，陸方卻用高強度手段暫停輸入，不符國際規範。

至於對芒果產銷的衝擊，陳駿季說，芒果是內需型水果，初步評估對台灣衝擊不是很大，目前外銷大陸約1000多公噸，占整體外銷量0.5%，占比非常低。未來會將優良農產品持續推往高端市場，特別是日韓，以確保農民所得。

大陸暫停進口台灣芒果，國民黨表示，對岸與民進黨 再度因政治分歧影響台灣農民權益，對此感到遺憾，期盼雙方能理性溝通，為兩岸人民福祉一起努力，消弭彼此對立。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，過去有很多農產被禁先例，問題一直存在，政府既知大陸市場變數多就應做好相關準備。民眾黨團總召邱臣遠表示，估計明年大選前還會有經貿制裁、軍事威脅，目的是希望台灣內部產生紛爭，希望民進黨政府不要因選舉又來操作抗中保台。