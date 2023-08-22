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陸禁台芒果輸入 學者：北京丟議題 讓台擴大內爭

特派記者廖士鋒、記者賴錦宏、胡瑞玲／台北22日電
中國大陸21日起宣布暫停台灣芒果輸陸。（本報資料照片）
中國大陸21日起宣布暫停台灣芒果輸陸。（本報資料照片）

大陸宣布暫停台灣芒果輸陸，台灣政大東亞所特聘教授王信賢認為諸如禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧，政治象徵義意大於實質影響；他說，陸方主要目的是讓台灣內部發生爭論，北京有感於「非綠陣營」選情不樂觀，於是「不演了」，預計在台灣總統大選前仍會繼續丟議題讓台灣內部擴大爭論。

王信賢說，副總統賴清德過境美國，大陸「中台辦負責人」發表措詞強硬回應，指賴清德是不折不扣的「台獨工作者」，這些強硬言論和口氣都代表對台灣選舉情勢的強烈擔憂；不過，共軍東部戰區發動對台軍演，更大意義是防範「小北約」的形成，當然也是企圖影響台灣選舉。

「又來了」逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為芒果禁令對台灣影響有限，但近期兩岸氛圍不佳，為何在這個時間點？此時暫停輸入台灣芒果不是很聰明。

楊明憲說，大陸商務部今年4月啟動對台灣貿易壁壘調查，8月17日認定台灣涉違反世界貿易組織相關規則，將中止或部分中止ECFA項下給台灣的關稅優惠，「但這個問題早已存在十年以上」，有爭議或不公平貿易應依循機制協商；他說，台灣芒果也外銷日本，日本檢疫標準更嚴格卻能通過，他不認為外銷到大陸的芒果會不一樣，就算被檢出大洋臀紋粉蚧，國際作法只會針對個案銷毀、退運，不會提升到整個產業禁止。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系主任兼所長徐世勳表示，大陸因兩岸簽署ECFA而讓利給台灣，台灣欲與美國簽訂台美自由貿易協定FTA，陸方沒理由繼續讓利，對暫停輸入台灣芒果的決定，一點不意外。

大陸暫停從台灣進口芒果，廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為是兩岸經貿往來事件，與賴清德過境美國沒有必然關係，「如果說是反制措施，以個別產業問題拿來反制，那作用也未免太弱了」。

他認為，最近的反傾銷、貿易壁壘、檢驗檢疫等問題，都源於台灣當局跟業者在兩岸經貿交流中一些不適當行為造成的。

上海東亞研究所副所長包承柯也不認為此舉是反制賴清德。他表示，大陸進口台灣芒果數量很少，對賴清德過境美國不滿，也用軍演表達。他認為大陸是以保護市場角度去思考芒果禁令。

賴清德 日本 北京

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