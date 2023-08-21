眾院中國委員會主席：中共用軍演影響台灣大選

眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。 (中央社檔案照片)

眾議院 中國問題委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天表示，中共近日軍演是在試圖影響台灣大選，若副總統賴清德如預期勝選，北京 將變得更具侵略性，美方應盡力避戰。

賴副總統出訪巴拉圭過境美國引起北京不滿，解放軍 東部戰區19日宣布在台灣周邊海空域進行聯合演訓；國防部指出，統計自19日上午6時起至20日上午6時止，偵獲解放軍機45架次、解放軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、眾議院軍委會成員蓋拉格今天接受福斯新聞（Fox News）專訪，對中共近期軍演提出看法。

蓋拉格表示，軍演主要是回應賴副總統過境美國，是在試圖影響台灣明年1月總統大選。他說，若代表民進黨參選的賴副總統如他預期勝選，中國國家主席習近平將變得更具侵略性，因為認定無法用「政治戰」拿下台灣，可能考慮真正作戰。

蓋拉格強調，美方應盡力避戰，包括現任及下任美國總統都應把此事視為最高優先事務，而避戰最好方式就是透過軍事實力。

談到中國內部問題，蓋拉格指出，中國經濟與人口問題嚴重程度，預計在2020年代末至2030年代初達到最盛。習近平開始處理內部問題後，將變得更具侵略性，世界目前正處「極大危險期」（window of maximum danger）。