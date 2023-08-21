解放軍再度對台軍演 台學者：雷聲大雨點小、效果一直遞減

國策研究院21日舉行「賴清德副總統過境美國與美日韓峰會」座談會。（記者謝守真／攝影）

副總統賴清德 日前出訪巴拉圭並過境美國紐約、舊金山，引發北京強烈不滿，不僅批評其為徹頭徹尾的「麻煩製造者」，還於19日在台海周圍進行軍演。對此，國防大學中共 軍事研究所教授馬振坤認為，解放軍 此次軍演其實是「外厲內荏」、「雷聲大雨點小」。解放軍的恫嚇聲明及東部戰區發布的幾支影片，「看起來政治層面很重，但軍事很弱」，主要是在警告台獨。

國策研究院21日以「賴清德副總統過境美國與美日韓峰會」為題舉行座談會，馬振坤在會中做上述表示。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在同一場座談會上則指出，本次解放軍軍演的首要目的是針對美日韓「大衛營高峰會」的軍事安全合作，其次為企圖干預台灣明年選舉影響台灣內部的投票行為，再來是要轉移中國近期的內部問題包括經濟衰退、青年高失業率、河北水災救災不力等。

蘇紫雲觀察，中國的軍演的效果事實上一直在遞減。他認為，「中共這次軍演應該是已經到一個段落」，此次軍演被中共稱為「戰備警巡」，但從這兩天的解放軍軍機架次及軍艦的艘數來看，「應該是一個短暫的表態」。

「我想中共這次不管軍事恫嚇或心理的認知戰操作，效果都在遞減，這也是中國要去重新思考這種做法，其實會給自己帶來更大的後座力」，蘇紫雲說。

中央研究院歐美所研究員林正義則指出，賴清德2022年1月過境美國洛杉磯前往洪都拉斯時，曾與美國17位國會議員進行視訊會議，但這次過境美國，拜登與蔡英文政府都非常謹慎小心，讓賴清德盡量低調，這顯然是美國與台灣非常謹慎討論出的方向，「根本不是北京所想像『倚台制華』的劇本」。

林正義表示，賴清德在美國於僑宴演講中提到「四個堅持」，以及將繼續蔡英文的路線跟民進黨的理念。他預期，只要賴清德能維護台海現狀穩定，不要有意外之舉，無論北京如何稱其為「麻煩製造者」，華盛頓也不會採信。