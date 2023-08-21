解放軍演習 兩岸海空對峙再打影像戰

解放軍宣布對台展開軍事操演，台方20日披露海軍成功級田單艦監控大陸徐州艦畫面。(圖：海軍司令部提供)

解放軍 宣布對台展開軍事操演，日昨自曝艦艇在台海周邊與台艦對峙畫面，宣稱已在「台島」周邊展開行動。台國防部 昨天也公布三軍戰備反制畫面，進入「加強戒備」階段，並披露台海軍成功級田單艦與大陸徐州號飛彈護衛艦對峙畫面。

此外，解放軍東部戰區也公布空軍第十轟炸機師（94810部隊）空28團H-6K掛空射型鷹擊-12飛彈升空；海軍快艇 21支隊（91792部隊）022飛彈快艇則自駐地福建寧德福鼎市猴子鼻發航出海等畫面。

台國防部昨天則公布解放軍台海周邊海、空域動態指出，自8月19日6時至8月20日6時止，國軍偵獲共機45架次、共艦九艘次，持續在台海周邊活動；其中有27架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

面對解放軍海空行動，國防部表示，海軍運用聯合情監偵全程掌握周邊共艦動態，並檢派艦艇兵力嚴密監控。並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，以不升高衝突為原則應處各項狀況。

據國防部昨公布「解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，台灣海峽北部空域有蘇愷30戰機九架次分兩批飛越中線，中南部海峽空域則有殲11戰機四架次、殲10戰機12架次分成三波次飛越台海中線，有一架運九通信對抗機在中線南側延伸空域活動。航跡分析，各型機都在中線東側空域進行較長時間飛行，另有一架艦載的直9反潛升機在巴士海峽空域升空，顯見共艦逗留該海域試圖箝制水道。

國防部也公布三軍機艦戰備因應畫面，包括海軍成功級田單艦監控中共徐州號飛彈護衛艦的畫面，以及空軍西岸IDF戰機、東岸F-16戰機分批升空警戒的畫面。

路透報導，北京發動環台軍演回應台灣副總統賴清德過境美國，美國呼籲中國大陸停止施壓台灣。一位美國國務院發言人以聲明表示，「我們呼籲北京停止對台軍事、外交和經濟施壓，改為與台灣開展有意義的對話」。該聲明還提到，美國將持續密切關注前述軍演。