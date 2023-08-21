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反制解放軍機挑釁 空軍後勤吃緊

記者洪哲政／台北21日電

北京當局因應美中情勢，對台持續軍事威懾，尤其解放軍戰機頻頻闖越台海中線挑釁，使得已面臨中壽期的台空軍戰機後勤補保費用持續攀升。自解放軍2019年擴大對台軍事操演規模以來，台空軍三年內一度欠下總計300億餘元台幣後勤補保款項，必須遞延付款；國防部雖緊急調度資金支援，仍欠三、四十億餘億元款項，等待新年度預算案奧援。

空軍司令部昨天表示，因應敵情威脅，已提升軍購籌補優序，並採國防自主、國機國造等政策，增加後勤支援裕度；而各項軍（商）購均依任務需求編列預算，配合實際交運及委商執行情況，檢討付款。

共軍數年來透過軍演，對台持續進行海空威懾，戰機頻繁大規模出海，國軍全力反制過程中，空軍後勤維持預算年年高漲，已一度出現預算不敷實際支出而未能按時給付款項給委託軍民保修單位的情況。

知情立委透露，2019年到2021年在戰機維修補保遞延付款的金額，三年合計一度達到300餘億元，後經國防部透過預備金或預算調節，目前降低到50億餘元，但時仍出現委商預算編列不足延遲支付的現象，必須延遲支付貨款。

立委指出，其實空軍為因應敵情，每年度的補保後勤預算，保守估計已提升至近280億餘元之譜，其中規畫自辦或委商進行零附件採購的成數不到七成，但實際上都達到百分之百，顯示原先編列的預算案無法滿足戰備需求，委商保修預算不足，因此欠下款項。

預算 國防部 解放軍

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