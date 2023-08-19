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蔣萬安赴雙城論壇 市政參訪曝這些亮點

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。（記者蘇健忠／攝影）
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。（記者蘇健忠／攝影）

台北市政府訪問團將於8月29日至31日出訪上海參加「2023雙城論壇」，市長蔣萬安參加，將參訪上海托幼，關注少子化問題，兩市如何解決；另外參觀保障性租賃保租房，了解兩地青年需求及如何打造更優質的都市居住環境。

疫情後的台北市、上海市雙城論壇，在蔣萬安上任後首度登場。去年雙城論壇因疫情，前市長柯文哲以視訊進行，在台北晶華酒店舉行，主題是「韌性、永續、人文」，討論全球疫情肆虐和氣候變遷影響下，各地抗災防災韌性，也著重城市現在和未來發展。

這次雙城論壇主題是「新趨勢、新發展」，台北市副祕書長王秋冬指出，主題的命名，主因是疫情過後，各大城市在疫情挑戰下，遇到很多問題，也找出很多方法，既然疫情已結束，也得到很多經驗，在城市治理上可融入很多新的觀念，可以促進台北、上海兩城市的發展。

今年論壇也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

至於參訪行程，包括參訪洋山深水港、生態環保基地、參訪上海規畫展示館、參觀保障性租賃保租房，以及托嬰、社區活動中心、家用垃圾處理站。前市長柯文哲曾3度率團赴陸出席雙城論壇，與大陸台商午宴及座談，蔣萬安也將與台商座談，參觀環境能源交易所。

據指出，蔣萬安將參訪上海托幼，因本身是三寶爸，想瞭解兩地不同的幼托政策與實踐，他也關注普遍的少子化問題，以及兩市如何解決、改善年輕爸媽的困境。至於保租房，蔣萬安想藉由參訪不同的社會住宅、青年住宅實踐，了解兩地青年需求及如何打造更優質的都市居住環境。

疫情 柯文哲 氣候變遷

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