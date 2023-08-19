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蔣家後代身分受矚 蔣萬安將赴雙城論壇：兩岸愈緊張愈需交流

記者楊正海、林佳彣／台北19日電
台北上海雙城論壇29日登場，台北市長蔣萬安將率團前往上海，成為1949年兩岸分治後，首位具公務身分踏上大陸的蔣家人。（記者楊正海／攝影）
台北上海雙城論壇29日登場，台北市長蔣萬安將率團前往上海，成為1949年兩岸分治後，首位具公務身分踏上大陸的蔣家人。（記者楊正海／攝影）

台北上海雙城論壇將在29日至31日在中國大陸上海市登場，台北市長蔣萬安昨確定將率團前往，成為政府播遷來台，首名以縣市首長身分赴陸的蔣家後代；蔣萬安表示，台灣民眾都不希望看到兵凶戰危，都希望兩岸和平繁榮，當兩岸情勢愈緊張，愈需要溝通交流。

雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，因疫情停辦實體交流三年，台北市與上海市多次協商確認後，隨疫情趨緩，兩市決定今年論壇恢復為實體會議，論壇主題是「新趨勢、新發展」，首日上海市政府代表辦歡迎晚宴，翌日則由北市府辦晚宴。

今年論壇，北市資訊局將以「技術開源、共益城市」，上海市經濟和信息化委員會則以「智慧城市、數字經濟」為主軸，各進行一場主題演講。雙方也規畫在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄（MOU）。

這次也將恢復舉辦分組論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程討論。

前市長柯文哲曾三度率團赴陸出席雙城論壇，與大陸台商午宴及座談，蔣萬安也將與台商座談。

綠營質疑，中國大陸宣布昨起展開五天南海軍演，蔣萬安卻要赴陸，蔣回應，雙城論壇在大環境愈困難，愈扮演重要的交流角色，當兩岸情勢愈緊張，愈需要溝通交流，會秉持對等、尊嚴、善意互惠原則，台灣民眾都不希望看到兵凶戰危，都希望兩岸和平繁榮，這是他堅定的立場，也是台灣民眾的心聲。

柯文哲過去赴雙城論壇，都跟上海市長會面，蔣是否也會按往例？蔣萬安說，按往例會與上海市政府的代表見面，也安排許多市政參訪行程，包含參觀上海的托老托幼設施、圖書館以及環境能源交易所，也會去考察上海的共享單車，並與當地年輕朋友交流，了解上海市政推動上的成果。至於彼此簽的三個MOU事前都向陸委會提出，陸委會也回覆沒有問題。

民進黨北市議員陳怡君表示，兩岸交流看似中國給國民黨、蔣萬安顏面，交流後若又繼續軍演，不就坐實民進黨所言「中國不埋國民黨的單」，賞國民黨一個大大巴掌？

國民黨議員徐弘庭認為，在藍營一中各表的兩岸論述立場之下，可去參訪四行倉庫等抗戰舊址，強化先人領導中華民國為民族貢獻的史實。

民眾黨唯一隨行的議員陳宥丞說，雙城論壇是歷任台北市長的必考題，前市長柯文哲於疫情期間交卷得分。今年蔣萬安加分或扣分要看實質表現。

國民黨 疫情 柯文哲

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