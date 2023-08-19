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觀察站／蔣搭兩岸溝通橋梁 敲響綠警鐘

記者 楊正海、李承穎
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。（記者蘇健忠／攝影）
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。（記者蘇健忠／攝影）

台北市長蔣萬安在兩岸關係降到冰點、民進黨總統參選人賴清德結束出訪之際，決定親赴上海雙城論壇，讓藍營憂心對手「抹紅」，衝擊國民黨總統參選人侯友宜選情，但雙城論壇已成兩岸目前維繫官方交流的唯一管道，蔣若成功當「兩岸破冰者」，反而為綠營敲響警鐘，對藍營選情注入一劑強心針。

蔣萬安是蔣家第四代，國共內戰後期，蔣家代表國民政府政權與國民黨，時隔70多年，蔣萬安重新與中共接觸，有新的時代意義，加上蔣萬安是首都市長，也是國民黨青壯派代表人物，很難不成鎂光燈焦點。

正逢大選，蔣宣布出訪後，綠營攻擊「自打巴掌、自我矮化」、「對國家被欺負視而不見」等負面聲量紛紛出籠，如何讓藍營在這次大選中不扣分，考驗蔣的政治智慧。

據悉，蔣萬安決定親赴上海前，也已知會侯友宜競選辦公室，雙方已有默契，侯也曾公開表達樂見蔣萬安前往，一起建構兩岸和平溝通橋梁。

北市府內部也曾多次開會，包括討論賴清德出訪時機點、共軍軍演等，副秘書長王秋冬也任「特使」多次往返上海、台北，但蔣萬安拍板赴陸有兩大關鍵，除了要讓兩座城市持續交流，也要繼續維繫兩岸唯一官方交流管道，蔣也知綠營會「抹紅」，但出席意義就是要降低兩岸「兵凶戰危」氛圍。

民進黨執政七年多，兩岸關係降到冰點，面對共機擾台，綠營屢屢稱是對岸挑釁，但賴清德日前對外媒稱「沒有所謂的獨立路徑」，又想撕掉台獨與戰爭的標籤，爭取中間選民認同，兩岸如何融冰、實際交流平台在哪裡？卻始終沒有答案。

蔣萬安此行若以「兩岸破冰者」跟陸官員平等對談，不僅是對兩岸人民釋放「原來和平離這麼近」的政治訊號，也給總是責難對岸的民進黨政府重重的一巴掌。

賴清德 國民黨 民進黨

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